Hankook ha recentemente lanciato sul mercato il nuovo Dynapro HPX, uno pneumatico estivo destinato ai SUV e ai veicoli a trazione integrale. Le novità Hankook di quest’anno, rispondono a una gamma di modelli sempre più caratterizzata dalle ruote alte, ma ha anche siglato la fornitura OE per la supersportiva Mercedes AMGT GT Coupè. Con queste nuove gomme Hankook si propone di ridefinire gli standard di sicurezza, comfort e durata delle gomme SUV, consolidando la posizione del marchio nel panorama globale.

HANKOOK DYNAPRO HPX: -15% DI SPAZIO IN FRENATA SU BAGNATO

Hankook ha presentato il Dynapro HPX come una significativa evoluzione rispetto ai suoi predecessori, grazie a una serie di innovazioni tecniche che ne migliorano le prestazioni su strada. Tra le caratteristiche salienti, spiccano la distribuzione uniforme della pressione al suolo e il chilometraggio elevato, ottenuti grazie a una mescola di materiali di nuova concezione e a una superficie di contatto ampliata. Questi elementi contribuiscono a un’usura più omogenea del battistrada, ma anche una maggiore longevità dello pneumatico.

Un aspetto cruciale del Dynapro HPX – secondo Hankook – è la sua performance in condizioni di bagnato. Equipaggiato con le innovative lamelle 3D GripControl, lo pneumatico mantiene una trazione ottimale anche in situazioni di stress elevato, come frenate improvvise o curve strette su superfici scivolose. Rispetto al modello precedente, il Dynapro HP2, il nuovo arrivato garantisce una riduzione degli spazi di frenata fino al 15% su bagnato e una maneggevolezza migliorata del 7%.

HANKOOK SPIEGA IL COMFORT MIGLIORATO CON DYNAPRO HPX

Oltre alle prestazioni tecniche, Hankook ha sottolineato in un comunicato stampa di aver posto particolare attenzione al comfort di guida, un elemento sempre più richiesto dai consumatori. Il design del battistrada del Dynapro HPX integra una tecnologia di zigrinatura all’interno delle scanalature, che riduce il rumore di rotolamento, limitando il flusso d’aria senza compromettere le prestazioni. Questo, insieme all’ottimizzazione dei tasselli esterni, contribuisce a una guida più silenziosa e confortevole, riducendo al minimo l’impatto acustico sul conducente e sui passeggeri.

HANKOOK DYNAPRO HPX DA 16 A 19 POLLICI

Il presidente di Hankook Tire Europe, Sanghoon Lee, ha espresso grande soddisfazione per il lancio del Dynapro HPX, sottolineando come questo pneumatico sia stato progettato per rispondere alle specifiche esigenze dei mercati europei e nordamericani. “Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti uno pneumatico con un chilometraggio molto elevato senza compromettere il comfort e la sicurezza”, ha dichiarato Lee. Ricordiamo che dal 1° luglio 2024, l’omologazione di nuovi pneumatici prevede anche test di frenata da usurati. Gli pneumatici Hankook Dynapro HPX, disponibile in tutte le misure standard da 16 a 19 pollici, è già in vendita a partire da giugno.