Hankook iON GT: nuovi pneumatici per EV con tripla A in efficienza

Hankook espande la sua famiglia di pneumatici iON con il lancio del nuovo estivo GT, sviluppato appositamente per veicoli elettrici compatti. Questo innovativo pneumatico, che verrà presentato in anteprima al “The Tire Cologne”, la principale fiera leader del settore degli pneumatici, si distingue per l’elevata percentuale di materiali riciclati e rinnovabili utilizzati nella sua produzione, in linea con la certificazione ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification). Ecco tutte le novità.

MATERIALI SOSTENIBILI E INNOVAZIONE CON HANKOOK ION

Il nuovo Hankook iON GT rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità nel settore degli pneumatici. Tra i materiali utilizzati spiccano la silice bio-based e la corda tessile in PET sostenibile, ottenuta da rifiuti di plastica. Inoltre, vengono impiegati oli e resine di origine vegetale, gomma sintetica bio-circolare e nerofumo circolare ricavato da olio di pirolisi degli pneumatici e nerofumo recuperato da pneumatici a fine ciclo di vita, come abbiamo raccontato nel progetto circolare di Michelin. Grazie a una proporzione elevata di materiali certificati ISCC PLUS, Hankook è riuscita a migliorare la sostenibilità senza compromettere sicurezza e comfort.

COME HANKOOK HA SVILUPPATO PRESTAZIONI AVANZATE PER VEICOLI ELETTRICI

Gli pneumatici per veicoli elettrici devono affrontare sfide specifiche, come un livello di usura maggiore rispetto ai veicoli a combustione interna. Hankook ha introdotto diverse tecnologie per rispondere a queste esigenze. La tecnologia iSuper Mileage, che include il concetto Round Even, garantisce una pressione di contatto uniforme, prolungando la durata dello pneumatico.

Hankook assicura che la tecnologia di vulcanizzazione avanzata Opti Cure riduce significativamente la resistenza al rotolamento, contribuendo a un’autonomia maggiore per ogni carica della batteria. Inoltre, fibre di aramide più resistenti migliorano la precisione dello sterzo in combinazione con la tecnologia Grip Boost, che riduce il movimento della parete laterale dello pneumatico. La mescola del battistrada ProGrip assicura una migliore aderenza su superfici bagnate grazie a una combinazione di silice ad alta densità e altri materiali sostenibili.

TRIPLA A PER GLI PNEUMATICI HANKOOK ION GT

Uno degli obiettivi principali nello sviluppo del iON GT è stato ottenere le caratteristiche di funzionamento più silenziose possibili. L’assenza di rumore del motore a combustione rende più evidente l’importanza della riduzione del rumore degli pneumatici. Per questo motivo, Hankook ha integrato la tecnologia iSound Absorber, che, in combinazione con il disegno specifico dello pneumatico, riduce notevolmente il livello di rumore all’interno dell’abitacolo.

Grazie a queste innovazioni, l’etichetta europea degli pneumatici del nuovo Hankook iON GT riporta una valutazione A/A/A, che rappresenta i massimi voti per resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità di rotolamento. Questo pneumatico ha anche ottenuto il titolo di “Winner” nella categoria Product Design al Red Dot Design Award 2024.