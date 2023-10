Pneumatici auto elettriche: durano 10 mila km in meno, i dati dalle flotte

Il peso maggiore e l’erogazione istantanea della potenza nelle EV sono considerati da sempre i fattori principali che hanno un impatto sulla durata degli pneumatici delle auto elettriche. L’analisi di una delle maggiori piattaforme europee di fleet management rivela i primi dati che mettono a confronto la durata degli pneumatici tra veicoli elettrici (EV) e quelli a combustione interna (ICE).

LA DURATA DEGLI PNEUMATICI DI AUTO ELETTRICHE E ICE NELLE FLOTTE D’EUROPA

Prima di entrare nel vivo dell’analisi è bene chiarire qual è la fonte dei dati: 1link Service Network è una delle principali piattaforme europee specializzate nella gestione delle flotte automobilistiche. Con una presenza in 17 Paesi europei (Regno Unito, Francia, Portogallo, Irlanda, Danimarca, Australia, Germania, Austria, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia), la piattaforma ha tra i suoi clienti alcune delle principali società di noleggio e Case costruttrici di veicoli. Pertanto, sebbene la quota di auto elettriche è molto più bassa rispetto ai veicoli ICE nelle flotte, i dati che emergono dal confronto sono comunque rappresentativi del fatto che gli pneumatici impattano sul TCO (Total Cost of Ownership).

DURATA PNEUMATICI FLOTTE AUTO ELETTRICHE, IBRIDE E ICE

Secondo l’analisi, gli pneumatici delle auto elettriche nelle flotte gestite dalla piattaforma hanno una durata, in media, 10.219 km meno rispetto a quelli montati su auto a benzina o diesel. Nel dettaglio lo studio di 1link Service Network rivela che:

le auto elettriche necessitano del primo cambio di pneumatici dopo una media di circa 29000 km e 551 giorni ;

necessitano del primo cambio di pneumatici dopo una media di circa ; le auto ibride richiedono una sostituzione dopo circa 40 mila km e 585 giorni ;

richiedono una sostituzione dopo circa ; le auto ICE (benzina e diesel) richiedono con un cambio dopo circa 39 mila km e 670 giorni.

Un dato ulteriormente sorprendente riguarda le dimensioni degli pneumatici e i costi. Lo pneumatico sostitutivo medio per auto elettriche nelle flotte analizzate misura 18 pollici con un costo di circa 240 euro. Mentre per le auto ICE la misura media è di 17 pollici con un costo di circa 150 euro. A proposito di durata degli pneumatici, in questo articolo parliamo di DOT e della scadenza gomme auto.

AUTO ELETTRICHE NELLE FLOTTE PIU’ GRANDI

“Benché la maggior parte dei veicoli elettrici gestiti da flotte siano di dimensioni equivalenti o superiori a una berlina familiare, con una scarsa presenza di modelli più piccoli, la tendenza è chiara: le auto elettriche della piattaforma sono in gran parte orientate verso modelli più grandi”, ha spiegato Tim Meadows, Chief Commercial Officer di 1link Service Network. “Nonostante queste differenze, sia i dati attuali che le precedenti rilevazioni sembrano convergere su una conclusione: gli pneumatici per EV tendono a consumarsi più rapidamente e sono più costosi da sostituire”.