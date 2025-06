Goodyear Ultragrip Performance 3: +68 nuove misure

Goodyear rafforza la sua posizione nel segmento degli pneumatici invernali premium, annunciando l’espansione strategica della gamma UltraGrip Performance 3, uno pneumatico che si è già distinto per prestazioni, sicurezza e innovazione nei test indipendenti dell’ADAC. Nel corso del 2025, saranno introdotte 68 nuove misure, portando il totale a 269 le misure disponibili: la più ampia offerta esclusivamente invernale mai proposta dall’azienda.

UNA RISPOSTA ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO

L’ampliamento della gamma è una risposta diretta all’evoluzione del parco veicoli europeo, sebbene dalle vendite di pneumatici, gli All Season siano la scelta principale in Europa. L’aumento della diffusione di SUV e veicoli elettrici (EV) ha spinto Goodyear a progettare una copertura dimensionale che va dai 14 ai 22 pollici, con un focus sulle misure da 19″ in su, che rappresentano l’84% dell’offerta.

Volkswagen ID.7 Tourer, BMW i5, Volvo EC40 ed EX40 sono solo alcuni dei veicoli per cui UltraGrip Performance 3 è stato ottimizzato. Come ogni pneumatico Goodyear di nuova generazione, è Electric Drive Ready: una combinazione di tecnologie pensate per ridurre la rumorosità interna e ottimizzare l’efficienza dei veicoli elettrici, senza compromettere la durata o le prestazioni su strada.

TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA INVERNALE

Goodyear ha integrato nell’UltraGrip Performance 3 due delle sue tecnologie più sofisticate per affrontare con sicurezza le condizioni più insidiose:

Snow Protect : migliora l’aderenza e la trazione su neve fresca e compatta, garantendo controllo anche in frenata e in curva;

: migliora fresca e compatta, garantendo controllo anche in frenata e in curva; Wet Grip+: massimizza le prestazioni su superfici bagnate, dove la perdita di aderenza può essere improvvisa e pericolosa.

Queste innovazioni rendono lo pneumatico un riferimento per l’intero segmento, come dimostrano i risultati nei test indipendenti: quattro vittorie e undici piazzamenti sul podio dal lancio nel 2023, tra cui il primo posto nel test ADAC 2024, una delle prove più autorevoli a livello europeo.

L’IMPEGNO GOODYEAR NEGLI PNEUMATICI

Sonia Leneveu, Marketing Director Consumer EMEA di Goodyear, ha dichiarato: “Stiamo rispondendo alle esigenze in continua evoluzione degli automobilisti in tutta Italia ampliando la gamma Goodyear UltraGrip Performance 3. L’aumento delle misure disponibili è una testimonianza della popolarità e delle prestazioni e della qualità degli pneumatici invernali premium come Goodyear UltraGrip Performance 3 che rappresentano la soluzione ideale per migliorare l’esperienza di guida nei viaggi invernali”.