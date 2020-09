Gomme quattro stagioni: Dunlop debutta con le Sport All Season

Dunlop completa la gamma con le nuove gomme per tutte le stagioni Sport All Season: ecco le novità degli pneumatici quattro stagioni 2020

Dunlop completa la gamma di gomme per auto con il debutto delle gomme Sport All Season, il primo pneumatico quattro stagioni del brand britannico. Le gomme quattro stagioni Dunlop sono il frutto di ricerca e test realizzati per ottimizzare il range di temperature e frenata su strade bagnate e scivolose.

DUNLOP: ANCHE PNEUMATICI PER TUTTE LE STAGIONI

Le gomme auto Dunlop Sport All Season sono progettate per offrire prestazioni premium in una grande varietà di condizioni atmosferiche, con un particolare focus sui climi invernali miti. E’ la mission cui sono chiamati gli pneumatici per tutte le stagioni. Le gomme Dunlop Sport All season, come tutti gli pneumatici di questa categoria sono indicati per strade asciutte, bagnate o innevate (hanno il simbolo del fiocco di neve nelle tre cime). Queste performance sono validate con test interni comparativi con Michelin CrossClimatePlus, Pirelli Cinturato All Season Plus, Hankook Kinergy4S2 H750 e Continental All Season Contact. Per le prove è stata utilizzata una Volkswagen Golf VII 1.4 TSI. Anche se, come ammette anche l’azienda, i risultati dei test possono variare in base a tanti fattori: asfalto, velocità, umidità, temperatura.

NOVITA’ ALL SEASON DUNLOP 2020

Per questo nuovo prodotto, Dunlop ha attinto dal suo know-how racing e dall’esperienza nelle competizioni. “Per proporre agli automobilisti eccellenti performance su asciutto, senza compromettere le prestazioni nelle altre condizioni, come certificato dalla marcatura snow flake”, afferma l’azienda. Le gomme Dunlop Sport All Season hanno un disegno del battistrada con tre caratteristiche principali:

– costruzione sport-lock, il pneumatico offre un comportamento ottimale sull’asciutto;

– robusta cintura e tele di sommità dello pneumatico (guarda nel video sotto a cosa servono nelle gomme) danno migliore stabilità;

– il battistrada, studiato per favorire l’espulsione dell’acqua.

MISURA GOMME QUATTRO STAGIONI DUNLOP

Le scanalature longitudinali e gli spigoli radiali del battistrada offrono un maggiore contatto con la strada accelerando l’evacuazione dell’acqua dall’area di contatto con la superficie stradale. Dunlop Sport All Season è dotato di una mescola resistente alle diverse temperature per assicurare prestazioni ottimizzate in qualsiasi condizione atmosferica. Un mix di polimeri multifunzionale attiva la flessibilità della gomma in una vasta gamma di temperature. Le gomme quattro stagioni Dunlop Sport All Season saranno introdotte nei prossimi mesi con una gamma di 31 misure dai 14 ai 18 pollici.