Gomme invernali 245/40 R19 auto sportive: la classifica Auto Bild

Il test gomme invernali 245/40 R19 di Auto Bild mette a confronto 9 pneumatici dei principali brand adatti alle auto sportive

La rivista tedesca Auto Bild ha testato 9 gomme invernali 245/40 R19 per auto sportive. Nella comparativa, i principali brand premium (Bridgestone, Continental, Cooper, Falken, Hankook, Maxxis, Michelin e Vredestein) si sono confrontati con prove su neve, asciutto e bagnato a -8 °C sulle piste in Finlandia. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

LE GOMME INVERNALI 245/40 R19 NEL TEST AUTO BILD

Auto Bild ha testato a temperature da -8 °C in giù gli pneumatici invernali adatti a modelli di auto sportive, dei brand Bridgestone, Continental, Cooper, Falken, Hankook, Maxxis, Michelin, Minerva e Vredestein. I test sono stati eseguiti utilizzano una Cupra Formentor su piste appositamente preparate a Ivalo, in Finlandia per misurare la trazione, il supporto laterale, la resistenza al rotolamento e gli spazi di frenata in condizioni di bagnato, asciutto e neve. Ecco di seguito la classifica dei test di Auto Bild partendo dalla posizione più bassa a quella più alta con pro e contro.

9.MINVERA ICE-PLUS S210: NON CONSIGLIATO

– pro: Prezzo; Maneggevole su Asciutto; Rumorosità;

– contro: Distanza di frenata su Neve e Bagnato; Aquaplaning; Risposta dello Sterzo;

8.MAXXIS PREMITRA SNOW WP6: SODDISFACENTE

– pro: Distanza di frenata su Neve; Aquaplaning; Prezzo;

– contro: Distanza di frenata su Bagnato e Asciutto; Resistenza al Rotolamento;

7.COOPER DISCOVERER WINTER: SODDISFACENTE

– pro: Guida su Neve, Rumorosità; Comfort;

– contro: Distanza di frenata su Bagnato e Asciutto; Sottosterzo su Asciutto; Resistenza al rotolamento;

6.VREDESTEIN WINTRAC PRO: SODDISFACENTE

– pro: Trazione e Distanza di frenata su Neve; Guida su Asciutto e Bagnato; Prezzo;

– contro: Sottosterzo su Neve; Resistenza al rotolamento;

5.FALKEN EUROWINTER HS01: BUONO

– pro: Distanza di frenata in qualsiasi condizione di prova; Guida su Asciutto; Aquaplaning; Rumorosità, Prezzo;

– contro: Sottosterzo su Bagnato; Resistenza al rotolamento;

4.MICHELIN PILOT ALPIN 5: BUONO

– pro: Migliore su neve e Ghiaccio; Precisione di guida su Asciutto; Rumorosità;

– contro: Prezzo; Distanza di frenata su Bagnato;

3.CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P: ESEMPLARE

– pro: Distanza di frenata e Guida in qualsiasi condizione di prova; Rumorosità; Resistenza al rotolamento;

– contro: Prezzo;

2.HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3: ESEMPLARE

– pro: Equilibrato; Precisione dello Sterzo; Distanza di frenata su Neve e Bagnato; Prezzo;

– contro: Comfort;

1.BRIDGESTONE BLIZZAK LM005: ESEMPLARE

– pro: Guida e Frenata su Neve e Bagnato; Precisione dello Sterzo; Manovrabilità su Asciutto e Bagnato; Comfort; Resistenza al rotolamento;

– contro: Prezzo.