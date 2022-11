Gomme invernali 215/55 R17: la classifica di Auto Bild

Solo 20 pneumatici superano le preselezioni nel test gomme invernali 215/55 R17 di Auto Bild: ecco la classifica per auto medie

La rivista tedesca Auto Bild ha testato 20 gomme invernali 215/55 R17 per auto di segmento medio nella classifica di seguito, da una rosa di 56 candidati alle semifinali. Nella comparativa, i principali brand premium e non si sono confrontati con prove su neve, asciutto e bagnato presso sito di prova di Arctic Falls nella provincia svedese di Norrbotten. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

GOMME INVERNALI 215/55 R17: IL TEST AUTO BILD

In questo test gomme invernali 215/55 R17 Auto Bild ha selezionato inizialmente 56 pneumatici tra cui solo i migliori 20 sono stati sottoposti alle prove finali. Alle preselezioni delle gomme infatti è stata effettuata una prova di frenata su pista bagnata da 80 km/h. I 30 pneumatici invernali che hanno fatto meglio nella prova precedente sono stati poi testati in una prova di frenata da 50 km/h su neve compatta. Solo i 20 pneumatici con lo spazio di frenata totale più breve delle due prove di frenata sono stati presi in considerazione per il round finale del test e sottoposti alle seguenti prove su 13 discipline:

– su neve, trazione, slalom e maneggevolezza;

– su bagnato, aquaplaning, aquaplaning in curva, pista circolare e maneggevolezza

– su asciutto, frenata (da 100 km /h), rumore di manovra e di sorpasso;

– efficienza, durata, prezzo per 1000 km di percorrenza, resistenza al rotolamento.

Ecco di seguito la classifica dei test gomme invernali 215/55 R17 di Auto Bild partendo dalla posizione più bassa a quella più alta con pro e contro.

20.UNIROYAL WINTER EXPERT: SODDISFACENTE

– pro: Convincente su Neve; Resistenza al Rotolamento;

– contro: Risposta dello Sterzo; Maneggevolezza su Asciutto e Bagnato; Frenata su Asciutto e Bagnato;

19.FULDA KRISTALL CONTROL HP 2: SODDISFACENTE

– pro: Frenata su Neve; Costi; Durata;

– contro: Sottosterzo in tutte le condizioni di prova; Frenata su Asciutto e Bagnato;

18.NOKIAN WR SNOWPROOF P: SODDISFACENTE

– pro: Maneggevolezza su Asciutto; Rumorosità; Durata;

– contro: Maneggevolezza in Curva e su Neve; Aquaplaning;

17.KUMHO WINTERCRAFT WP52: SODDISFACENTE

– pro: Maneggevolezza su Asciutto; Durata; Costi;

– contro: Aderenza e Sottosterzo su Bagnato; Aquaplaning;

16.FIRESTONE WINTERHAWK 4: SODDISFACENTE

– pro: Comportamento su Neve; Durata; Rumorosità;

– contro: Frenata su Asciutto e Bagnato; Comfort;

15.MAXXIS PRIMETRA SNOW WP6: BUONO

– pro: Comportamento equilibrato; Prezzo; Aquaplaning;

– contro: Frenata su Asciutto e Bagnato; Resistenza al Rotolamento; Durata;

14.NEXEN WINGUARD SPORT 2: BUONO

– pro: Trazione e Franata su Neve; Maneggevolezza su Asciutto e bagnato;

– contro: Sottosterzo su Neve; Durata; Resistenza al Rotolamento;

13.FALKEN EUROWINTER HS01: BUONO

– pro: Frenata su Neve; Aquaplaning; Maneggevolezza su Asciutto;

– contro: Performance su Pendii e nelle Curve con Neve; Resistenza al Rotolamento;

12.VREDESTEIN WINTRAC PRO: BUONO

– pro: Maneggevole in tutte le condizioni di prova, Frenata su Neve e Asciutto;

– contro: Frenata su Bagnato; Durata; Costi;

11.KLEBER KRISALP HP3: BUONO

– pro: Convincente su Ghiaccio e Neve; Aquaplaning; Prezzo;

– contro: Frenata e Sottosterzo su Bagnato; Maneggevolezza su Asciutto

10.SEMPERIT SPEED ​​GRIP 5: BUONO

– pro: Maneggevolezza e Frenata su Ghiaccio e Neve; Aquaplaning; Resistenza al Rotolamento;

– contro: Aderenza su Bagnato; Frenata su Asciutto e Bagnato;

9.BF GOODRICH G-FORCE WINTER2: BUONO

– pro: Guida su Neve; Aquaplaning; Rumorosità;

– contro: Frenata sul Bagnato; Prezzo;

8.CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870P: BUONO

– pro: Migliori doti dinamiche in tutte le condizioni di prova; Resistenza al Rotolamento; Consumi di carburante;

– contro: Durata; Costi;

7.HANKOOK WINTER I*CEPT RS 3: BUONO

– pro: Guida e Maneggevolezza su Asciutto e Bagnato; Aquaplaning;

– contro: Durata; Comfort medio;

6.BRIDGESTONE BLIZZAK LM005: BUONO

– pro: Guida e Frenata su Asciutto e Bagnato

– contro: Durata; Rumorosità;

5.COOPER DISCOVERER INVERNO: ESEMPLARE

– pro: Costi; Manovrabilità su Neve; Manovrabilità e Frenata su Asciutto;

– contro: Comfort medio;

4.DUNLOP SPORT INVERNALI 5: ESEMPLARE

– pro: Guida su Bagnato e Asciutto; Trazione su Neve; Durata;

– contro: Prezzo;

3.GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+: ESEMPLARE

– pro: Performance su Neve; Guida su Bagnato e Asciutto; Costi;

– contro: Comfort medio;

2.PIRELLI CINTURATO INVERNO 2: ESEMPLARE

– pro: Aquaplaning; Durata; Maneggevolezza su Bagnato;

– contro: Comfort medio;

1.MICHELIN ALPINE 6: ESEMPLARE

– pro: Guida in tutte le condizioni di prova; Precisione sterzo; Durata;

– contro: Prezzo.