Furti di cerchi e gomme: 1 ogni 32 secondi negli USA

Negli Stati Uniti, i furti di cerchi e gomme rappresentano un problema crescente e difficile da contrastare per gli automobilisti. Secondo il National Insurance Crime Bureau, viene razziata un’auto ogni 32 secondi, con una crescente incidenza di ruote nelle principali città. Non solo le auto di lusso, come Lexus e Genesis, ma anche i veicoli più comuni, come Honda, Chevrolet e Ford, sono frequentemente presi di mira dai ladri. L’aumento di queste attività illecite nel 2023, confermato dai dati di WheelNet, evidenzia la gravità del problema e una spesa in crescita per le assicurazioni e i proprietari.

UN MERCATO FIORENTE E DIFFICILE DA COMBATTERE

Le denunce per furto di ruote e pneumatici hanno registrato un aumento del 6% nel quarto trimestre del 2023, secondo i dati delle compagnie assicurative riportati da Wards Auto. Questo incremento ha un impatto crescente anche sui costi dei risarcimenti assicurativi e indirettamente sui proprietari delle auto, che vedono il loro premio aumentare se il modello rientra tra i più “rischiosi”. E’ scontato poi che chi non è assicurato contro i furti parziali, dovrà direttamente mettere mano alla tasca.

Le stime indicano che il costo medio per la sostituzione degli pneumatici e dei cerchi rubati si aggira intorno ai 2.800 dollari per ciascun automobilista, con una forbice di variazione che va da 175 a ben 40.000 dollari, a seconda del modello di auto e del tipo di cerchioni e pneumatici rubati.

PERCHÉ I LADRI SI CONCENTRANO PREVALENTEMENTE SUI FURTI DI CERCHI E GOMME?

Il furto di cerchioni e pneumatici offre numerosi vantaggi ai ladri rispetto ad altre forme di criminalità. Questi “lavori” possono essere commessi in pochi minuti grazie alla semplicità e alla rapidità dell’operazione, che richiede solo un’attrezzatura minima, per rimuovere i dadi delle ruote, che in caso di controlli della polizia non può risultare sospetta. L’anonimato dei ladri è ulteriormente garantito dal fatto che i furti avvengono spesso nelle ore notturne o all’alba.

Un ulteriore fattore è il basso rischio associato a questi crimini, poiché i ladri riescono spesso a farla franca senza essere notati, approfittando della scarsa sorveglianza e della mancanza di deterrenti efficaci. I guadagni per i ladri sono notevoli: cerchioni e pneumatici sono sempre molto richiesti e possono essere facilmente rivenduti per migliaia di dollari, alimentando un mercato nero in espansione. Non di rado sono gli stessi automobilisti derubati ad acquistare inconsapevolmente ricambi rubati da altri veicoli e venduti online.

ANTIFURTO RUOTE SPESSO UNIVERSALI E INEFFICACI

Molti automobilisti tentano di proteggere le ruote dei loro veicoli con dadi ruota antifurto che richiedono un adattatore specifico per essere rimossi. Tuttavia, questa misura, seppur dissuasiva per ladri occasionali, si dimostra spesso inefficace contro criminali più esperti. Se non altro perché la maggior parte dei dadi antifurto ha un adattatore universale e quindi anche i ladri ben attrezzati arrivano equipaggiati degli adattatori delle marche più diffuse.

La soluzione al furto di cerchi e pneumatici è quindi quella acquistare dadi antifurto con codice univoco, come le chiavi di avviamento delle auto. Ma ogni Paese ha le sue specificità: in Italia ad esempio impazzano i furti di batterie al litio delle auto ibride, di fari led, airbag, sistemi infotainment e talvolta anche di tutti i sedili. Quindi il miglior antifurto spesso è solo un garage privato dove custodire l’auto.