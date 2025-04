Firestone Vanhawk 2 Winter EVO: più sicurezza anche con furgoni

Share on:

Firestone lancia il suo nuovo pneumatico invernale per veicoli commerciali leggeri, il Vanhawk 2 Winter EVO, pensato per le flotte e i professionisti anche nelle condizioni climatiche più estreme. Progettato per rispondere alle esigenze di efficienza, durata e sicurezza, il nuovo pneumatico Firestone punta a diventare un riferimento per la mobilità professionale durante i mesi invernali.

OTTIMIZZATO PER L’INVERNO, PROGETTATO PER DURARE

Il Firestone Vanhawk 2 Winter EVO nasce come evoluzione del precedente modello, migliorando le performance in ogni aspetto chiave, spiega il Costruttore: chilometraggio, trazione e consumo energetico. Grazie a una nuova mescola ad alte prestazioni e a un disegno del battistrada completamente rivisto, questo pneumatico assicura un’usura uniforme e una maggiore resistenza all’abrasione, offrendo fino al 12% di percorrenza in più.

Firestone sottolinea però che non è solo questione di durata: la sicurezza resta una priorità. Il nuovo Vanhawk 2 Winter EVO è dotato delle certificazioni 3PMSF e marchiatura M+S, che permettono di riconoscere le gomme invernali adatte quindi a neve, fango e ghiaccio. Le lamelle ad alta densità e la disposizione dei tasselli aumentano la trazione in frenata e in accelerazione, anche su superfici particolarmente scivolose.

EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE PER I VAN ELETTRICI

Firestone ha progettato il Vanhawk 2 Winter EVO pensando anche al futuro della mobilità: lo pneumatico è compatibile con veicoli elettrici e ibridi plug-in, rispondendo alle nuove esigenze delle flotte sostenibili. L’ottimizzazione della resistenza al rotolamento – ridotta fino al 7% – consente un minore consumo di carburante nei veicoli a combustione e una maggiore autonomia nei van elettrici.

Il battistrada – spiega il Costruttore – è stato sviluppato con particolare attenzione alla riduzione della dispersione energetica, migliorando al contempo l’efficienza complessiva del veicolo, con un impatto positivo anche sull’ambiente.

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE

Il Vanhawk 2 Winter EVO sarà disponibile in una gamma completa di oltre 30 misure, da 15 a 17 pollici (in tutta Europa a partire da luglio 2025), coprendo più del 90% della domanda del mercato europeo. Tra queste, spiccano le versioni con indici di carico maggiorati, pensate per rispondere alle crescenti necessità di trasporto dei furgoni elettrici e delle flotte ad alto carico.

“Con il Vanhawk 2 Winter EVO abbiamo voluto superare le aspettative del settore van,” commenta Stefano Sanchini, Vice President Consumer Replacement di Bridgestone EMEA. “Questo pneumatico rappresenta la sintesi perfetta tra resistenza, affidabilità e sostenibilità, ed è stato pensato per garantire la continuità operativa delle flotte anche nei mesi più difficili dell’anno.”