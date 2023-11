Firestone presenta Roadhawk 2 ENLITEN: +20% in durata

Firestone ha ufficializzato il lancio dei nuovi pneumatici Roadhawk 2 ENLITEN. Si tratta di uno pneumatico estivo touring progettato per migliorare le prestazioni di sicurezza e sostenibilità grazie alla sua innovativa piattaforma tecnologica ENLITEN. Migliorano la durata chilometrica, la resistenza al rotolamento e il consumo di carburante. Ecco tutte le novità anticipate dal Costruttore.

LA TECNOLOGIA FIRESTONE ENLITEN

Il cuore pulsante del Firestone Roadhawk 2 ENLITEN è la piattaforma tecnologica sviluppata presso il Centro di Ricerca e Sviluppo Bridgestone nei pressi di Roma, che abbiamo visitato e di cui parlato in questo approfondimento. Firestone afferma che l’integrazione di Nano Pro-Tech, una mescola ad alto contenuto di silice, conferisce al Roadhawk 2 ENLITEN una resistenza all’abrasione ottimizzata e una resa chilometrica superiore. Questi miglioramenti, combinati con un’innovativa tecnologia di miscelazione, hanno portato significativi incrementi delle prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Il Firestone Roadhawk 2 ENLITEN si distingue per la tenuta sul bagnato, che è stata riconosciuta con l’etichetta UE di classe “A”. Rispetto al suo predecessore, questo pneumatico offre una resa chilometrica superiore del 20%, dimostrando l’impegno di Firestone nel fornire prodotti che soddisfano le esigenze degli automobilisti sempre più attenti anche all’efficienza del carburante.

Inoltre, la resistenza al rotolamento ridotta del 12% contribuisce a ottimizzare il consumo di carburante e di energia del veicolo, un elemento fondamentale nell’attuale scenario automobilistico incentrato sulla sostenibilità. “Gli automobilisti di tutti i giorni chiedono sicurezza sulle strade e, nel clima attuale, un maggiore rapporto qualità-prezzo”, afferma Steven De Bock, Vice Presidente Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA.

FIRESTONE ROADHAWK 2 ENLITEN PRONTO PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

Uno degli elementi distintivi del Firestone Roadhawk 2 ENLITEN è la sua predisposizione per i veicoli elettrici. Grazie alla piattaforma tecnologica ENLITEN, il Costruttore dichiara che questo pneumatico non solo soddisfa le esigenze di veicoli a combustione interna e ibridi ma si adatta perfettamente ai requisiti specifici dei veicoli elettrici, anticipando le tendenze della mobilità futura.

FIRESTONE ROADHAWK 2 ENLITEN: MISURE DISPONIBILI DA GENNAIO 2024

Il nuovo Firestone Roadhawk 2 ENLITEN sarà disponibile a partire da gennaio 2024 in Europa e Medio Oriente, offrendo una gamma di misure da 17 a 21 pollici. Con ben 19 nuove misure rispetto al suo predecessore, questo pneumatico risponde in modo mirato alla crescente domanda nel segmento da 18 pollici in su, coprendo oltre il 90% del mercato alto di gamma. Le misure da 16 pollici seguiranno a partire da gennaio 2025, portando il totale delle opzioni disponibili a 112.