ETRMA: il regolamento Ecodesign crea confusione

Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Regolamento per la Progettazione Ecocompatibile dei Prodotti Sostenibili (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Il Regolamento conferisce alla Commissione europea il compito di sviluppare legislazioni secondarie su specifici gruppi di prodotti tra probabilmente rientreranno anche gli neumatici. L’ETRMA (Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma), ha accolto con favore l’accordo, ma ha esortato anche a una maggiore chiarezza normativa, per evitare confusione e una doppia regolamentazione sugli pneumatici che rientrano già nella bozza di regolamento ELVR (End-of-Life Vehicle Regulation).

PNEUMATICI PER VEICOLI PIÙ EFFICIENTI E SOSTENIBILI

L’inclusione degli pneumatici nel Regolamento, se confermata, “rafforzerà l’impegno di lunga data del settore a rendere i propri prodotti più sostenibili e contribuirà agli obiettivi di economia circolare dell’Unione Europea (UE)”, ha dichiarato Adam McCarthy, Segretario Generale ETRMA. Tuttavia, McCarthy ha sottolineato che “mentre attendiamo la pubblicazione formale dell’accordo provvisorio, l’annunciata esclusione dei veicoli solleva preoccupazioni su quali tipi di pneumatici rientreranno nel suo campo di applicazione, rischiando di creare incertezza regolamentare tra diverse legislazioni”.

RISCHIO DI SOVRAPPOSIZIONE CON IL REGOLAMENTO ELVR

Sono in corso trattative per il Regolamento sul Fine Vita dei Veicoli (ELVR), proposto dalla Commissione europea a luglio 2023, che stabilirà disposizioni sull’economia circolare per i veicoli. Attualmente, l’ELVR si occupa solo di veicoli di categoria:

M1 (auto passeggeri)

(auto passeggeri) N1 (furgoni leggeri)

Il che significa che alcuni pneumatici potrebbero essere esclusi, favorendone così la fuga dai circuiti legali di smaltimento. Inoltre, “potrebbe generare facilmente incertezza legale e imprevedibilità in un momento già di notevoli sfide per il settore”, ha dichiarato McCarthy.

STRETTA SULLE PRESTAZIONI DEGLI PNEUMATICI

Diverse prestazioni e caratteristiche degli pneumatici, come la resistenza al rotolamento, l’aderenza su superficie bagnata e il rumore esterno di rotolamento, sono già regolamentate, mentre altre come i limiti di emissioni di particelle dagli pneumatici sono in via di definizione nell’ambito del regolamento Euro 7. L’ETRMA sottolinea che eventuali ulteriori requisiti regolamentari devono tenere conto di queste prestazioni, specialmente quelle legate alla sicurezza stradale, come i test sulle gomme da usate. “Il settore degli pneumatici sta lavorando per rendere i propri prodotti più circolari e sostenibili; chiediamo alle istituzioni europee di chiarire e confermare che tutti i tipi di pneumatici rientreranno nell’ambito del Regolamento ESPR per evitare una doppia regolamentazione”.