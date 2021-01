Costo pneumatici dalla Cina: +25% per effetto Coronavirus

Il costo pneumatici d’importazione è in aumento per i rincari delle tariffe di spedizione gomme dalla Cina: quanto costa spedire in un container in Europa

L’aumento del costo pneumatici dalla Cina è solo una delle tante conseguenze del Coronavirus sugli equilibri commerciali internazionali. Il costo di spedizione pneumatici dall’oriente comporterà un aumento stimato in media del 25% sulle gomme auto più economiche. Intanto la Cina si prepara a produrre più container, ma non per le maggiori vendite di pneumatici cinesi.

COSTO IMPORTAZIONE PNEUMATICI DALLA CINA

Se non ti sei mai chiesto quanto costa spedire pneumatici dalla Cina, il rapporto pubblicato da PneusNews spiega che le tariffe sono in aumento del +50%. E’ l’aumento del costo di spedizione di pneumatici in un container dalla Cina alla costa degli Statui Uniti, secondo i dati di RefinitivEikon. L’effetto dell’emergenza Coronavirus sui traffici internazionali ha allungato la permanenza dei container nei porti. Così, il costo di spedizione degli pneumatici dalla Cina agli USA è aumentato di 4.750 dollari per container (costa orientale). Non va tanto diversamente in Europa. Il costo di un container da 12 m per spedire le gomme dalla Cina all’Europa è aumentato da 1200 dollari (media anni precedenti) a 3 mila dollari (ottobre 2020) e fino a 6-7 mila dollari per le nuove prenotazioni.

TARIFFE E PREZZI CONTAINER DALLA CINA IN AUMENTO

Cosa c’entra il Coronavirus con le gomme d’importazione dalla Cina? A causa della riduzione della domanda e della pandemia in generale moltissimi container sono rimasti fermi nei porti di tutto il mondo. Di conseguenza la Cina ha dovuto compensare la carenza di container nei suoi porti. Pare che di riflesso ci sia stato un allungamento dell’orario lavorativo nelle aziende specializzate per la produzione di box metallici per spedizioni che ha portato all’aumento delle tariffe di spedizioni internazionali dalla Cina. Come sottolinea il magazine specializzato, ci sono abbastanza forniture di magazzino per diluire la possibile ondata di aumento dei prezzi gomme dalla Cina questa estate. Il rischio però sarà maggiore con la ripresa frenetica delle esportazioni. Vediamo nel dettaglio la proiezione sui costi di spedizione gomme dalla Cina.

SPEDIRE GOMME DALLA CINA IN EUROPA: QUANTO COSTA

La stima, che non tiene conto degli sconti tra grossisti e delle altre variabili su esposte, è comunque interessante poiché rivela alcuni aspetti interessanti sulle esportazioni di gomme. Un container da 12 metri, secondo il magazine, può contenere in media circa 1000 gomme auto economiche del valore di circa 21 mila dollari. Considerando l’aumento del costo spedizione pneumatici importati dalla Cina di 5 mila dollari, il prezzo delle gomme all’arrivo in Europa subisce un rincaro del 20-25%. Il prezzo delle gomme cinesi passerebbe da 21 a 26 dollari dopo l’arrivo in Europa. Questa differenza è molto più svantaggiosa sulle gomme auto budget, poiché l’aumento percentuale risulterà meno influente sulla convenienza delle gomme premium più costose.