Continental: sempre più gomme da bottiglie in PET

PremiumContact 6, EcoContact 6 e AllSeasonContact sono i primi pneumatici Continental di serie che utilizzano poliestere riciclato ContiRe.Tex

Continental ContiRe.Tex è la tecnologia che il costruttore di pneumatici sta implementando sempre di più su tutta la gamma. Dopo il lancio iniziale di prova, ora sempre più gomme saranno realizzate con tessuto di poliestere ottenuto riciclando bottigliette in plastica PET. Ecco tutte le novità sulle nuove gomme Continental più ecologiche.

CONTINENTAL CONTIRE.TEX: COS’È

La tecnologia Continental ContiRe.Tex è stata sviluppata dal gruppo Continental per la produzione in serie di filato di poliestere riciclato da bottiglie di plastica PET in un unico processo a zero impatto ambientale. Il filato ottenuto sostituisce completamente il poliestere convenzionale nella carcassa degli pneumatici Continental. Ogni set di gomme di dimensioni standard per autovetture utilizza in media il materiale riciclato da circa 40 bottiglie in PET. Le bottiglie utilizzate per la tecnologia Continental ContiRe.Tex provengono esclusivamente da regioni senza un circuito di riciclaggio chiuso, sottolinea Continental in un comunicato. “D’ora in poi, gli pneumatici Continental includeranno filati di poliestere da bottiglie in PET, realizzati con un processo di riciclaggio particolarmente efficiente”, ha dichiarato Ferdinand Hoyos, a capo delle attività che riguardano gli pneumatici di ricambio Continental nell’area EMEA. “Abbiamo portato la nostra innovativa tecnologia ContiRe.Tex alla fase di produzione in soli otto mesi”.

CONTINENTAL: ENTRO IL 2050 SOLO MATERIALI SOSTENIBILI NEGLI PNEUMATICI

Il processo di riciclo sviluppato da Continental per ContiRe.Tex parte dalle bottiglie in PET che vengono smistate e pulite meccanicamente, dopo aver rimosso i tappi. Dopo la triturazione meccanica, il PET è ulteriormente trasformato in filato di poliestere granulato e infine filato. “Stiamo costantemente espandendo la quota di materiali rinnovabili e riciclati nei nostri pneumatici”, spiega Hoyos. “Entro il 2050 al più tardi, vogliamo utilizzare solo materiali sostenibili nella nostra produzione di pneumatici”. Il filato di poliestere in PET è stato a lungo utilizzato negli pneumatici per autocarri leggeri e passeggeri. Le corde tessili assorbono le forze della pressione interna dello pneumatico e rimangono dimensionalmente stabili anche in presenza di carichi e temperature elevate.

GOMME CONTINENTAL CON LA TECNOLOGIA CONTIRE.TEX

Dopo aver testato il lancio della tecnologia Continental ContiRe.Tex sulle gomme ContiGreenConcept, il poliestere riciclato da pottigliette PET sarà diffuso anche alla produzione in serie degli pneumatici UHP Continental, inizialmente con le seguenti misure e su alcuni modelli.

Continental PremiumContact 6 con ContiRe.Tex su:

– 225/45R17 91Y;

– 225/40R18 92Y;

– 235/45R18 98Y;

– 235/40R19 96Y;

– 245/40R19 98Y XL;

Continental EcoContact 6 con ContiRe.Tex su:

– 205/55R16 91V;

– 195/65R15 91V;

– 205/60R16 96H XL;

– 185/65R15 88H;

– 235/55R18 100V;

Continental AllSeasonContact con ContiRe.Tex su:

– 205/55R16 91H;

– 225/45R17 94V;

– 205/60R16 96H;

– 215/65R16 102V;

– 235/55R19 105V;