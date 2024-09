Continental presenta WinterContact 8 S: sportivo invernale e per EV

Con il lancio del nuovo Continental WinterContact 8 S, il costruttore tedesco di pneumatici continua a stabilire nuovi standard nel segmento delle gomme invernali ad alte prestazioni. Progettato per ottimizzare la sicurezza e le prestazioni sportive anche nelle condizioni più impegnative, Continental presenta questa nuova gomma come un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, che si distingue non solo per l’aderenza superiore su superfici asciutte, bagnate e innevate, ma anche per la compatibilità con gli EV.

NOVITA’ CONTINENTAL WINTERCONTACT 8 S

Uno dei punti di forza del WinterContact 8 S è il suo disegno del battistrada direzionale definito “multitasking“, perché sviluppato per funzionare al meglio in diverse condizioni stradali. Continental spiega che, grazie all’innovativo utilizzo di lamelle e tasselli, il battistrada è in grado di trasferire con precisione forze longitudinali e laterali, garantendo una trazione migliore su superfici innevate, ma allo stesso tempo assicurando stabilità e precisione di guida su strade asciutte e bagnate.

La configurazione delle scanalature, con intagli a zigzag, facilita inoltre la rapida evacuazione di acqua, fanghiglia e neve, riducendo drasticamente il rischio di aquaplaning. Questo disegno permette quindi di affrontare in totale sicurezza anche le peggiori condizioni invernali, senza compromettere la dinamica di guida.

MESCOLA CONTINENTAL WINTERCONTACT 8 S

Un altro elemento distintivo del WinterContact 8 S è anche l’utilizzo di una mescola di silice di ultima generazione. Questa soluzione – spiega Continental – offre una maggiore aderenza su superfici scivolose, riducendo la distanza di frenata in condizioni critiche (B in frenata su bagnato nell’etichetta energetica). Al contempo, contribuisce a ridurre la resistenza al rotolamento (valutata con B nell’etichetta energetica), un parametro fondamentale per incrementare l’efficienza energetica dei veicoli elettrici e ottimizzare il consumo di carburante nelle auto a motore termico.

La mescola Continental così realizzata mantiene un’elevata flessibilità anche a basse temperature, assicurando che il battistrada resti morbido anche a temperature molto basse. Ciò si traduce in una guida più sicura e confortevole, senza sacrificare le caratteristiche sportive richieste dai conducenti di veicoli ad alte prestazioni.

WINTERCONTACT 8 S ANCHE PER VEICOLI ELETTRICI

Il WinterContact 8 S è realizzato anche per le caratteristiche delle auto elettriche, come dimostrato dal simbolo “EV-compatible” presente sul fianco dello pneumatico. Questa particolarità lo rende una scelta ideale per chi cerca pneumatici versatili adatti alla mobilità elettrica, senza rinunciare a prestazioni premium durante i mesi invernali.