Continental: pneumatici con gomma 100% sostenibile dal 2030

Fino al 40% in peso degli pneumatici Continental UHP è fatto di gomma naturale: dal 2030 solo forniture trasparenti e sostenibili

Continental persegue un approccio olistico per rendere più sostenibili le catene di approvvigionamento della gomma naturale. E’ l’annuncio del Costruttore di pneumatici sempre più attivo nel coinvolgimento delle comunità locali che si occupano della coltivazione della gomma. Inoltre la stretta collaborazione con i partner assicura maggiore trasparenza lungo l’intera catena del valore della gomma. Continental promette che dal 2030 tutta la gomma naturale utilizzata per la produzione degli pneumatici sarà proveniente solo da fonti responsabili.

PERCHÉ LA GOMMA NATURALE NEGLI PNEUMATICI AD ALTE PRESTAZIONI

“Ci assumiamo la piena responsabilità delle nostre catene di approvvigionamento. Solo quando la gomma naturale è prodotta in modo responsabile, la consideriamo un materiale sostenibile“, afferma Claus Petschick, Head of Sustainability di Continental Tires. Ad oggi, una tracciabilità completa e continua della gomma naturale è tecnicamente impossibile a causa della grande complessità della filiera. Continental afferma che sta lavorando a pieno ritmo a un progetto per rendere la struttura e la gestione delle catene di fornitura sostenibile e responsabile. La gomma naturale è ancora un ingrediente centrale nella produzione delle gomme, infatti, rappresenta tra il 10 e il 40% del peso complessivo dei moderni pneumatici ad alte prestazioni. Le proprietà speciali di questo prodotto naturale garantiscono elevata resistenza e durata, per effetto della cristallizzazione indotta dalla deformazione.

COME SI OTTIENE LA GOMMA NATURALE

Attualmente la gomma naturale si ottiene quasi esclusivamente dall’albero Hevea Brasiliensis e l’Associazione europea dei produttori di pneumatici e di articoli in gomma (ETRMA) stima che fino a 6 milioni di piccoli proprietari in tutto il mondo dipendano finanziariamente dalla sua estrazione. Inoltre, la gomma naturale passa attraverso 7 diversi intermediari e aziende di lavorazione prima di raggiungere, ad esempio, i cancelli degli stabilimenti Continental.

CONTINENTAL: SOLO GOMMA SOSTENIBILE E 100% TRASPARENZA DAL 2030

L’obiettivo di Continental è produrre pneumatici con gomma naturale proveniente da fonti responsabili a partire dal 2030. Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo si sta impegnando ad aumentare la trasparenza dell’intera filiera. Tecnologie innovative, digitalizzazione, percorsi di formazione e mappatura sistematica dei rischi sono i principali strumenti che l’azienda sta adottando per rendere le catene di fornitura più sostenibili.