Con l’aumento dei prezzi degli pneumatici, sempre più automobilisti si chiedono come risparmiare sul cambio gomme e vanno alla ricerca di pneumatici che costano meno. Tra le varie marche di pneumatici più o meno note, si è negli ultimi anni fatta spazio anche Nexen: come vanno le gomme auto del costruttore coreano? Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo i risultati di tutti i test più recenti condotti dall’ADAC sulle gomme per auto Nexen, per dirvi come vanno quelle estive, invernali e AllSeason.

COME VANNO LE GOMME NEXEN ALL-SEASON?

Gli pneumatici Nexen N’blue 4Season sono stati testati dall’ADAC e dai sui partner europei nella misura 175/65 R14.

Ecco come vanno gli pneumatici AllSeason Nexen nei test più recenti: “Questo pneumatico ha vinto il test di pneumatici all-season condotto dall’ADAC, classificandosi al primo posto tra nove concorrenti. Ha dimostrato eccellenti prestazioni su superfici bagnate e ghiacciate, con risultati particolarmente buoni nella frenata su bagnato e nella maneggevolezza su ghiaccio. Mentre mostrano qualche lacuna su asfalto asciutto e neve.”

Qui puoi approfondire il test completo dell’ADAC.

COME VANNO LE GOMME NEXEN INVERNALI?

Gli pneumatici Nexen Winguard Snow G3 sono stati testati dall’ADAC nella misura 185/65 R15.

Ecco come vanno gli pneumatici invernali Nexen nei test più recenti: “Ha ricevuto una valutazione “Soddisfacente“, posizionandosi al decimo posto tra sedici marchi testati. Ha mostrato buone prestazioni su strade bagnate e ghiacciate, con un buon punteggio anche per la durata chilometrica.”

Qui puoi approfondire il test completo dell’ADAC.

COME VANNO LE GOMME NEXEN ESTIVE?

Gli pneumatici Nexen N’Fera Primus sono stati testati dall’ADAC nella misura 205/55 R16.

Ecco come vanno gli pneumatici estivi Nexen nei test più recenti: “Ha ricevuto una valutazione ‘Buono’ nei test ADAC, dimostrando ottime prestazioni nella frenata e stabilità su strade asciutte e bagnate. È stato apprezzato meno per le prestazioni ambientali e la durata, ritenute migliorabili rispetto agli altri pneumatici testati.”

Qui puoi approfondire il test completo dell’ADAC

