Come risparmiare sull’acquisto di gomme invernali e quattro stagioni

Ecco alcuni consigli per risparmiare sull’acquisto delle gomme invernali o quattro stagioni: quando è meglio comprare gli pneumatici stagionali?

Risparmiare sull’acquisto di gomme invernali e quattro stagioni è ancora possibile? In questa guida vediamo quanto conviene davvero anticipare le ordinanze invernali con l’acquisto preventivo di pneumatici invernali e all season. Ecco com’è cambiato il mercato della vendita di pneumatici e i consigli dell’Automobile Club Tedesco su acquisto e montaggio di pneumatici invernali, quattro stagioni ed estivi.

Aggiornamento del 17 novembre 2021: miglioramento leggibilità e contenuti più attuali

RISPARMIARE SULL’ACQUISTO DELLE GOMME: I FATTORI IN GIOCO

Il montaggio di pneumatici invernali, quattro stagioni ed estivi è da sempre legato ad alcuni fattori che ne influenzano il costo e la possibilità di risparmiare sull’acquisto. Ci sono i fattori stagionali e quelli di mercato, cioè tutto ciò che avviene dietro le quinte di officine e distributori che gli automobilisti non vedono. L’Automobile Club Tedesco ha fatto un’analisi delle condizioni che spingono gli automobilisti a cambiare le gomme per capire come e quanto si può risparmiare. Il montaggio delle gomme estive non è periodico, per lo meno non avviene con la periodicità delle gomme invernali. Questa è la prima condizione per risparmiare sull’acquisto delle gomme, che diventa ancora più netta con le gomme quattro stagioni. Vediamo perché.

ACQUISTO DELLE GOMME INVERNALI VS ESTIVE: COSA CAMBIA

Nel confronto tra gomme invernali, quattro stagioni ed estive, almeno in Germania, la legge non influenza le dinamiche commerciali come in Italia. In Germania infatti non c’è l’obbligo di montare le gomme invernali, ma lo si fa per questioni di buon senso. In realtà neppure in Italia, ma solo tenere le catene a bordo su alcune strade in alcuni periodi dell’anno. Questo significa che l’andamento dei prezzi delle gomme estive è stabile durante tutto l’anno e quindi gli installatori non sono costretti a stoccaggi di grandi quantità. Quindi anticipare l’inverno con l’acquisto di pneumatici fuori stagione può portare risparmi relativi in Germania (più avanti vediamo come risparmiare se non si abita in Germania). Ciò deriva anche dalla sempre più ampia diffusione di pneumatici quattro stagioni, anche in Germania. Pur essendo un compromesso tra le gomme estive e le gomme invernali, le all season annullano i costi di cambio e stoccaggio stagionale. Se sei indeciso tra gomme invernali e quattro stagioni, il video qui sotto spiega differenze e vantaggi.

COME RISPARMIARE SULLE GOMME INVERNALI, QUATTRO STAGIONI ED ESTIVE

Risparmiare con le gomme quattro stagioni sull’acquisto deriva strettamente dalla ricerca dell’offerta migliore tra vari preventivi a prescindere dal periodo. Risparmiare sulle gomme estive e invernali acquistandole fuori stagione dipende dal luogo, ordinanze e necessità del grossista a smaltire stock di magazzino che altrimenti rappresentano un costo. Il risparmio maggiore è su modelli di pneumatici sostituiti dalle novità di mercato. Occhio quindi a non fermarvi alla marca quando chiedete i preventivi. Questi consigli per risparmiare sull’acquisto delle gomme estive e invernali valgono di più se si tratta di grandi officine in periferia e meno per le piccole officine, solitamente nel centro della città. Anche online è possibile acquistare gomme estive e invernali con forti sconti, ma assicuratevi che il DOT, vedi qui cosa significa, sia recente. Secondo l’ADAC infatti gli pneumatici funzionano meglio se sono “freschi” e non dovrebbero essere più vecchi di 3 anni.