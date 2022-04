Cambio gomme da invernali a estive 2022: come e quando farlo

Occhio al cambio gomme da invernali a estive: il 15 aprile 2022 c'è lo stop agli pneumatici invernali e il ritorno alle dotazioni estive. Ma è previsto un periodo di 'tolleranza'

Il 15 aprile 2022 è una data da segnare in rosso per gli automobilisti italiani perché termina l’obbligo di viaggiare con pneumatici per l’inverno e si deve provvedere al cambio gomme da invernali a estive. La normativa prevede infatti che dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno si debbano montare dotazioni invernali e nei sei mesi successivi pneumatici estivi, ma in realtà la faccenda è un po’ più complessa visto che sono previste numerose eccezioni. Cerchiamo perciò di fare maggiore chiarezza spiegando in quali casi bisogna necessariamente montare gomme estive, come farlo e da quando.

Aggiornamento del 4 aprile 2022 con dettagliate informazioni sulle modalità per passare dalle gomme invernali alle gomme estive.

CAMBIO GOMME DA INVERNALI A ESTIVE: COSE DA SAPERE

Innanzitutto quella del 15 aprile non è una scadenza categorica. La legge concede agli automobilisti un mese aggiuntivo per mettersi in regola, quindi c’è tempo fino al 15 maggio per dotarsi di gomme auto estive. Inoltre sono previste estensioni o riduzioni del periodo di vigenza a seconda della posizione geografica e delle condizioni climatiche: per esempio nelle zone più fredde l’obbligo di circolare con pneumatici invernali può iniziare prima e terminare dopo, e viceversa. Maggiori informazioni a riguardo, con il calendario completo e le notifiche più recenti, sono disponibili sui portali istituzionali di ciascuna regione e provincia, sui siti di autostrade e Anas oppure sul portale Pneumatici sotto controllo.

CAMBIO GOMME ESTIVE 2022: LA REGOLA DEL CODICE DI VELOCITÀ

Ma la cosa più importante da sapere è che non c’è sempre l’obbligo di tornare alle dotazioni estive. Gli pneumatici invernali con dicitura M+S (che c’è su tutti) e codice di velocità uguale o superiore a quanto indicato sul libretto di circolazione o documento unico, possono infatti circolare tutto l’anno, senza limitazioni. Al contrario, solo le gomme invernali che riportano un codice di velocità inferiore (al massimo una lettera) devono essere obbligatoriamente cambiate nel periodo estivo.

COME INDIVIDUARE IL CODICE DI VELOCITÀ

Il codice di velocità è una sigla riportata sulle gomme delle auto, rappresentata da una lettera dell’alfabeto, e corrisponde alla velocità massima alla quale un pneumatico può viaggiare. Per esempio la lettera P indica che il limite è di 150 km/h, la Q di 160 e così via, fino alla sigla Y. Su tutti i libretti di circolazione è indicato il codice di velocità minimo di ciascuna vettura. Quindi se il libretto riporta la lettera Q, montando gomme auto invernali M+S con codice di velocità da Q in poi (Q, R, S. T, ecc.) non c’è nessun obbligo di cambiare gli pneumatici per l’estate. Altrimenti (fino alla lettera P) l’obbligo sussiste. I codici di velocità sono 31 e vanno da A1 a Y. Ecco la tabella completa dal sito dell’ASAPS, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (click sull’immagine per visualizzarla in formato più grande):

VANTAGGI DELLE GOMME ESTIVE

A prescindere però dagli obblighi di legge, nei mesi più caldi è sempre meglio circolare con gomme estive. Con temperature superiori ai 7/10 gradi centigradi, infatti, queste ultime offrono migliori performance in fatto di tenuta di strada, frenata, sicurezza e garantiscono risultati superiori sia in termini di consumi che di comfort acustico. Inoltre, il loro battistrada si consuma meno con le temperature elevate. Qui trovate tantissimi test sulle migliori gomme estive 2022 che abbiamo raccolto per voi. Per quanto riguarda invece la scelta tra pneumatici estivi stretti o larghi, vi rimandiamo alla nostra guida specifica.

SANZIONI PER CHI NON MONTA LE GOMME ESTIVE

Chi viene sorpreso a circolare nel periodo estivo (dal 16 maggio, terminato il mese di ‘tolleranza’) con tipologia di pneumatici non regolare (quindi con gomme M+S contrassegnate da un codice inferiore rispetto a quanto previsto dal libretto) è soggetto a una multa da 430 a 1.731 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione e all’obbligo di revisione. Attenzione: se, come abbiamo visto, il passaggio dalle gomme invernali a quelle per l’estate non è sempre obbligatorio, in direzione opposta vale esattamente il contrario. Perciò, nelle zone dove sono in vigore le direttive che obbligano l’uso delle invernali, con le dotazioni estive non si può MAI circolare in inverno (a meno di avere le catene a bordo). Leggermente diverso il caso dei cosiddetti pneumatici All Season su cui vi invitiamo a leggere la nostra mini guida completa.