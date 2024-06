Bridgestone presenta Turanza All Season 6 ENLITEN anti forature

Bridgestone ha annunciato oggi il lancio del pneumatico Turanza All Season 6 ENLITEN con tecnologia DriveGuard Run-Flat (RFT). Questo innovativo pneumatico è progettato per garantire sicurezza, convenienza e tranquillità agli automobilisti, offrendo la possibilità di continuare a viaggiare per 80 km a una velocità massima di 80 km/h anche dopo una foratura.

INNOVAZIONE E SICUREZZA AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

Stefano Sanchini, Vice Presidente Consumer Replacement di Bridgestone EMEA, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo prodotto: “Bridgestone Turanza All Season 6 ENLITEN con DriveGuard RFT è lo pneumatico perfetto per gli automobilisti che desiderano sicurezza, convenienza e tranquillità tutto l’anno. Stiamo mettendo a disposizione degli automobilisti uno pneumatico performante in tutte le stagioni e che permette di continuare a guidare in sicurezza, anche dopo una foratura”.

PRESTAZIONI ECCELLENTI IN OGNI CONDIZIONE CLIMATICHE

Il Turanza All Season 6 ENLITEN è stato testato da TÜV SÜD, uno dei più autorevoli istituti di test indipendenti d’Europa, che ha confermato le sue eccezionali prestazioni di frenata sul bagnato e le ottime capacità di trazione e maneggevolezza sulla neve. Questo pneumatico offre anche una resa chilometrica aumentata del 20% rispetto al suo predecessore, migliorando l’efficienza dei costi e riducendo l’impatto ambientale.

TECNOLOGIA ENLITEN PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’integrazione della tecnologia ENLITEN di Bridgestone garantisce la massima sicurezza e prestazioni eccellenti, migliorando al contempo le caratteristiche di sostenibilità dello pneumatico. Questo rende il Turanza All Season 6 ENLITEN particolarmente adatto anche ai veicoli elettrici, rispondendo alle esigenze di una mobilità sempre più sostenibile.

Il nuovo pneumatico è stato sviluppato presso il Centro di Ricerca e Sviluppo di Bridgestone situato alle porte di Roma e sarà prodotto negli stabilimenti europei dell’azienda. Bridgestone Turanza All Season 6 ENLITEN con DriveGuard RFT sarà disponibile in 20 misure, da 16 a 19 pollici. La disponibilità sul mercato è prevista a partire da settembre 2024 per 18 misure, mentre le restanti due saranno rilasciate a gennaio 2025.