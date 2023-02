Bridgestone presenta il nuovo Turanza 6: migliora in frenata e durata

Bridgestone Turanza 6 è il nuovo pneumatico estivo ottimizzato per valorizzare la sicurezza di guida, secondo il Costruttore. È stato progettato tenendo conto dei risultati di una ricerca condotta tra gli automobilisti europei per indagare cosa si aspettano da uno pneumatico touring estivo. Ecco quali sono le novità introdotte da Bridgestone Turbanza 6.

NOVITA’ BRIDGESTONE TURANZA 6

Bridgestone Turanza 6 è stato sviluppato presso il centro di ricerca e sviluppo EMIA di Bridgestone nei pressi di Roma dove avviene la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di pneumatici, la prototipazione rapida e tutte le forme di collaudo. Quasi 600 ingegneri, chimici, analisti di dati, collaudatori, tecnici e personale di supporto Bridgestone di oltre 15 nazionalità hanno sede nei laboratori, impianti, strutture di collaudo e 70 km di piste dell’European Proving Ground del Centro di ricerca e sviluppo EMIA, e lavorano tutti per perseguire un unico obiettivo, quello di soddisfare la visione di Bridgestone per creare la gomma del futuro.

TEST BRIDGESTONE TURANZA 6

Le prestazioni del nuovo Turanza 6, sul bagnato e percorrenza chilometrica, verificate nei test di confronto effettuati dal TÜV SÜD con i principali competitor di pneumatici, con questi risultati:

resistenza all’ aquaplaning laterale , Bridgestone Turanza 6 (100,0%), Pirelli Cinturato P7 (P7C2) (96,9%), Continental Premium Contact 6 (92,0%), Michelin Primacy 4+ (90,2%).

, Bridgestone Turanza 6 (100,0%), Pirelli Cinturato P7 (P7C2) (96,9%), Continental Premium Contact 6 (92,0%), Michelin Primacy 4+ (90,2%). resistenza all’ aquaplaning in rettilineo , Continental Premium Contact 6 (100,2%), Bridgestone Turanza 6 (100,0%), Pirelli Cinturato P7 (P7C2) (98,9%), Michelin Primacy 4+ (98,5%).

, Continental Premium Contact 6 (100,2%), Bridgestone Turanza 6 (100,0%), Pirelli Cinturato P7 (P7C2) (98,9%), Michelin Primacy 4+ (98,5%). distanza frenata su bagnato da 80 a 20 km/h, Continental Premium Contact 6 (33,0), Bridgestone Turanza 6 (33,7), Pirelli Cinturato P7 (P7C2) (34,4), Michelin Primacy 4+ (36).

La durata chilometrica è stata valutata in test interni di confronto con Turanza T005 misura 205/55 R16.

BRIDGESTONE TURANZA 6 DA 16 A 22 POLLICI

La produzione degli pneumatici estivi Bridgestone Turanza avviene negli stabilimenti europei, tra cui quello situato a Bari. Sarà disponibile in un’ampia gamma di misure da 16 pollici (disponibile a partire dal 2024) a 22 pollici per le autovetture e per i SUV, sia con motore a combustione interna che ibrido o elettrico.