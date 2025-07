Agostino Mazzocchi è il nuovo Presidente e AD di Michelin Italiana

Michelin Italiana ha un nuovo Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale: Agostino Mazzocchi. Succede a Matteo De Tomasi che ricoprirà un ruolo strategico a livello internazionale come Presidente & CEO della Regione Europa Centrale & Asia Centrale. Il passaggio di testimone segna una continuità nella leadership del Gruppo, ma anche l’inizio di una nuova fase per la filiale italiana del colosso francese.

CHI È AGOSTINO MAZZOCCHI NUOVO PRESIDENTE E AD DI MICHELIN ITALIANA

Agostino Mazzocchi non è un volto nuovo per Michelin. Entrato nel Gruppo nel 1998, ha attraversato diverse fasi della trasformazione dell’azienda, maturando una profonda conoscenza del settore e dei mercati internazionali. I primi nove anni li ha trascorsi in Italia, occupandosi del segmento costruzioni e ingegneria civile. Poi, nel 2007, il primo grande salto: la nomina a Direttore Commerciale Europa per il comparto Agricoltura, con sede Michelin a Clermont-Ferrand, quartier generale del Gruppo.

DALLE ESPERIENZE INTERNAZIONALI ALLA GUIDA DI MICHELIN ITALIANA

Dal 2012 al 2016, Mazzocchi è stato protagonista in Asia, guidando le vendite del segmento vettura e trasporto leggero in Giappone e Corea. Un’esperienza cruciale per affinare la sensibilità interculturale e il pensiero strategico in contesti complessi e altamente competitivi. Tornato in Francia, ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale Europa di Michelin Solutions, focalizzandosi su soluzioni integrate per il trasporto. Nel 2019, un nuovo incarico lo porta a Francoforte: Direttore Vendite B2C per Germania, Austria e Svizzera, incarico cui si aggiunge, nel 2022, la vicepresidenza vendite per l’Europa del Nord.

SFIDE E INNOVAZIONI DI MICHELIN

Ora, con il ritorno in Italia, Agostino Mazzocchi è chiamato a guidare Michelin in un contesto nazionale in rapida evoluzione, tra la transizione verso la mobilità sostenibile, la digitalizzazione della distribuzione e l’innovazione nei modelli di servizio. La sua visione internazionale e la lunga esperienza operativa rappresentano un asset prezioso per affrontare le sfide del mercato locale e per rafforzare il posizionamento di Michelin come leader tecnologico e commerciale nel settore degli pneumatici e dei servizi per la mobilità, ma soprattutto come pioniere nella ricerca di materiali sostenibili impiegabili in settori diversi da quello degli pneumatici.