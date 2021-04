World Car of The Year 2021: le 5 auto elette migliori al mondo

11 modelli in 5 categorie diverse si sono sfidate per il premio “migliore auto del mondo”: ecco le vincitrici del World Car of The Year 2021

Il premio World Car of The Year 2021 è stato assegnato a 5 modelli molto diversi tra loro, votati da una platea di giornalisti da tutte le parti del mondo. Per alcuni Brand non è una novità ricevere l’ambito premio di migliore auto al mondo, quanto farlo con un’auto elettrica. Ecco quali sono le 5 migliori auto al mondo per segmento e quali sono le caratteristiche che le hanno portate al titolo di Car of The Year 2021.

WORLD CAR OF THE YEAR 2021

Il premio Car of The Year 2021, come ogni anno è assegnato sulle valutazioni di 93 giudici giornalisti per premiare l’eccellenza automobilistica a livello mondiale. I test si basano sulle valutazioni dei nuovi modelli o aggiornati che sono in vendita in più di un continente, da maggio a maggio di ogni anno. I modelli concorrenti sono suddivisi tra categorie in base alla tipologia e possono concorrere anche in più di una categoria per:

– Design;

– Performance;

– Premium;

– Urban Car;

– World Car of The Year;

I World Car Awards 2021 giungono alla 17esima edizione, basata sulle valutazioni dei giornalisti da 28 Paesi su innovazione, sicurezza, efficienza, posizionamento di mercato, emozionalità, valore, prestazione e abitabilità. Quindi risalire la classifica non è così semplice, senza convincere una giuria molto ampia. Ecco di seguito le 5 migliori auto per categoria nei World Car Awards 2021 e qual è l’auto migliore al mondo 2021.

CAR OF THE YEAR 2021: LE AUTO PREMIUM

Nella categoria World Luxury Car of The Year 2021 finiscono sul podio tre auto diverse, che si sono distinte per qualità specifiche:

– 1. Mercedes-Benz Classe S;

– 2. Polestar 2;

– 3. Land Rover Defender;

Clicca l’immagine sotto per vedere i punteggi a tutta larghezza.

CAR OF THE YEAR 2021: LE AUTO SPORTIVE

Tra le World Performance Car of The Year 2021, troviamo due tedesche a confronto con una piccola giapponese staccata di poco da Audi e Porsche:

– 1. Porsche 911 Turbo;

– 2. Audi RS Q8;

– 3. Toyota GR Yaris;

Clicca l’immagine sotto per vedere i punteggi a tutta larghezza.

CAR OF THE YEAR 2021: LE AUTO DA CITTA’

La categoria World Urban Car of The Year 2021 è affollata da tutte giapponesi, di cui due candidate anche in altri premi. Qui invece puoi trovare le 10 auto ibride più economiche del 2021.

– 1. Honda e;

– 2. Toyota Yaris;

– 3. Honda Jazz/Fit;

Clicca l’immagine sotto per vedere i punteggi a tutta larghezza.

CAR OF THE YEAR 2021: LE AUTO CON IL MIGLIORE DESIGN

Nella categoria World Car Design of The Year 2021, ritroviamo due modelli impegnati anche in altri confronti. Ma stavolta è il punteggio più alto di Land Rover a mettere dietro le concorrenti asiatiche:

– 1. Land Rover Defender;

– 2. Honda e;

– 3. Mazda MX-30;

Clicca l’immagine sotto per vedere i punteggi a tutta larghezza.

WORLD CAR OF THE YEAR 2021: VINCE LA VOLKSWAGEN ID.4

Il premio principale World Car Design of The Year 2021 va alla Volkswagen ID.4, che ha convinto la giuria soprattutto per l’efficienza e il posizionamento sul mercato. Per Volkswagen non è una prima volta (Golf nel 2013, up! nel 2012, Polo nel 2010 e Golf VI nel 2009). Subito dietro la Volkswagen ID.4, la Honda e e la Toyota Yaris Hybrid a poca distanza. Clicca l’immagine sotto per vedere i punteggi a tutta larghezza.