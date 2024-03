Vendite Auto usate in ripresa: +16%, circa la metà sono diesel

Il mercato auto usate ha continuato il trend positivo a febbraio, con incrementi dei passaggi di proprietà di circa il +16%. L’aria di ecoincentivi ha spinto anche le radiazioni di auto, che hanno fatto registrare una crescita del +56% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ecco i dettagli del bollettino Auto-Trend dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A FEBBRAIO 2024

L’aumento dei passaggi di proprietà delle autovetture, escludendo le minivolture (cioè i passaggi temporanei dei concessionari), si è attestato al 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per ogni 100 autovetture nuove vendute a febbraio, ne sono state vendute ben 185 di seconda mano, portando il totale a 193:100 nel primo bimestre dell’anno. Sono stati trascritti in totale 272.407 nuovi proprietari di auto usate.

QUASI 1 AUTO USATA SU 2 VENDUTA A FEBBRAIO E’ DIESEL

Gli acquirenti di auto usate hanno manifestato un maggiore interesse per le auto diesel per circa il 50% delle intestazioni. Cresce ma a un ritmo molto più lento invece l’acquisto di auto usate Mild Hybrid. Ecco nel dettaglio le vendite di auto usate per alimentazione, al netto delle minivolture:

diesel: 44,7%, +12,0%

benzina: 37,0%, +13,0%

ibride benzina: 6,3%, +72,4%

ibride diesel: 1,1%, +96,1%

elettriche: 0,6%, +71,2%

GPL/benzina: 7,5%, +18,1%

Metano/benzina: 1,8%, +0,1%

Metano Monofuel: 0,5%, +7,6%

Le minivolture denotano l’interesse dei venditori sulle auto da mettere in vetrina. Il report ACI mostra un chiaro predominio delle alimentazioni diesel, sebbene in calo rispetto all’anno precedente, seguite dalle benzina, ibride a benzina e dai veicoli a GPL. È interessante notare un aumento delle minivolture di auto ibride a gasolio, anche se la loro quota di mercato rimane ancora relativamente bassa. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTO SPINTE DAGLI ECOINCENTIVI

Parallelamente, si è registrato un forte incremento delle radiazioni, con un balzo del +55,9% per le autovetture e del 41,5% nel settore motociclistico rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato trainato dalle rottamazioni, dalle esportazioni e da radiazioni d’ufficio, in particolare in Lombardia. Il tasso unitario di sostituzione, che indica il rapporto tra nuove immatricolazioni e radiazioni, è risultato essere 0,90 per le auto e 0,81 per i motocicli nel primo bimestre dell’anno.