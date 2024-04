Toyota Land Cruiser torna in Italia: tutte le info del super fuoristrada

Da oltre settant’anni c’è un veicolo che impressiona per prepotenza, durezza e solidità da spremere in un campo particolare: quello dell’offroad. Ovviamente stiamo parlando di Toyota Land Cruiser un’autentica icona dell’universo dei fuoristrada, che non ha nessuna intenzione di gettare lo scettro della supremazia. La solidità espressa dalla lunga tradizione di questo veicolo si amalgama alla perfezione con le più recenti tecnologie, che caratterizzano l’ultima versione di questo grandioso 4×4. Non ci sono strade che diventano un ostacolo insormontabile, il fuoristrada giapponese promette di arrivare dovunque con totale controllo e sicurezza. In compenso, con due nuovi allestimenti, Toyota Land Cruiser sbarca anche in Italia.

TOYOTA LAND CRUISER: UNA FIGURA IMPONENTE

Toyota Land Cruiser presenta un biglietto da visita chiaro, senza fraintendimenti, espresso in modo egregio dalla sua linea scolpita, quasi monolitica, e tendenzialmente squadrata. Questa robusta estetica si coniuga a elementi pratici, come sbalzi più corti e angoli scolpiti, per offrire un comportamento esaltante in fuoristrada e facilitare la sostituzione delle parti danneggiate. Gli interni, disponibili in configurazioni a cinque o sette posti (solo nell’allestimento Lounge), sono pensati per esprimere la forza e la funzionalità di un fuoristrada sincero, con attenzione massima rivolta alla visibilità del guidatore e all’ergonomia durante la guida su terreni impegnativi.

Di seguito le dimensioni:

lunghezza : 4,92 metri

: 4,92 metri larghezza: 1,98 metri;

altezza : 1,92 metri;

: 1,92 metri; passo: 2,85 metri.

I PUNTI DI FORZA DI TOYOTA LAND CRUISER

Nuova Toyota Land Cruiser presenta alcune caratteristiche forti, che sono parte della sua essenza. Fra queste viene confermata la struttura body-on-frame che, grazie alla piattaforma GA-F, aumenta del 50% la rigidità torsionale del telaio, mentre quella dell’insieme telaio-scocca è aumentata del 30%. L’elenco di novità che innalzano il livello qualitativo e che permettono al grande 4×4 di conquistare sempre più consensi comprende:

servosterzo elettrico EPS;

barra antirollio anteriore scollegabile (SDM), la quale permette al guidatore, tramite un interruttore sulla console centrale, di sbloccare la barra antirollio anteriore (stabilizzatrice), aumentando così la corsa delle sospensioni.

Infine, il motore turbodiesel da 2,8 litri è stato riprogettato e abbinato ad un nuovo cambio automatico a 8 rapporti, in grado di sviluppare una potenza di 204 CV e una generosa coppia di 500 Nm, migliorando la guidabilità e l’equilibrio tra consumi e prestazioni. C’è spazio anche per il Toyota Safety Sense contraddistinto da una serie di funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida di primissimo livello conservate all’interno del pacchetto Toyota T-Mate, capace di abbassare lo stress del guidatore e garantire il massimo della sicurezza.

TOYOTA LAND CRUISER: L’INFOTAINMENT

Nella nuova versione di Toyota Land Cruiser debutta anche un sistema di infotainment rinnovato, chiamato Toyota Smart Connect+, dotato di schermo da 12.3’’ che, oltre ad avere il navigatore Cloud e l’assistente vocale ‘’Hey Toyota’’ inclusi, comprende anche un navigatore satellitare con aggiornamenti in tempo reale e le mappe 3D, ideale per affrontare ogni sorta di avventura. Inoltre, per garantire un’esperienza cliente completamente digitale, è disponibile anche il digital cockpit da 12,3’’ e la digital key.

ALLESTIMENTI NUOVA TOYOTA LAND CRUISER

La rinnovata gamma di Toyota Land Cruiser prevede due allestimenti di altissimo profilo, Adventure e Lounge e un’edizione limitata First Edition prodotta in appena 50 esemplari. La First Edition è un omaggio alla storia di Land Cruiser con ricami estetici esclusivi e senza compromessi. I dettagli includono i classici fari rotondi, interni in pelle First Edition e due colorazioni esterne bi-tone dedicate: Sand e Smoky Blue.

Per i clienti italiani che ardono dalla voglia di mettere le mani sopra a questo mitico fuoristrada, è stata aperta la fase pre-booking sul sito ufficiale di Toyota. Gli appassionati possono scegliere Adventure e Lounge versando una quota di 1.000 euro. Al termine di questa fase, il cliente riceverà una comunicazione attraverso la quale avrà l’opportunità di dichiarare il proprio interesse per la First Edition ed avere così la possibilità di essere scelto per acquistare una delle 50 unità disponibili di questa versione.