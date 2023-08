Le chiavi auto digitali non sono sicure: il test su 4 modelli

La promessa di molti Brand che offrono servizi di connettività (gratis o in abbonamento) è poter controllare l’auto a distanza con un clic. Le chiavi digitali dell’auto (Digital Key, Smart Key, e così via) non permettono solo di aprire e chiudere le porte, ma ci sono molte altre funzioni e informazioni sull’auto e sull’utente, che è possibile conoscere tramite una semplice App. L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha esaminato quattro auto connesse per capire quanto sono efficaci e sicure le chiavi digitali, scoprendo che tra i vantaggi si nascondono non poche insidie che bisogna conoscere soprattutto se si acquista un’auto usata già immatricolata e intestata a un privato a auna società.

TEST ADAC SULLE AUTO CON CHIAVI DIGITALI E CONTROLLO TRAMITE APP

L’ADAC ha analizzato 4 auto connesse elettriche per determinare l’efficacia e la sicurezza di questi strumenti, soprattutto quando cambia il proprietario. Sull’argomento pubblicheremo una nostra indagine più ampia, quindi restate sintonizzati. I tecnici tedeschi hanno controllato:

come si stabilisce una connessione ;

; trasparenza della connessione;

della connessione; quanto è facile interromperla.

Ecco i risultati con pro e contro del test ADAC e ai paragrafi successivi alcuni consigli sull’acquisto delle auto usate connesse.

BMW I3 CON SISTEMA DI CONNETTIVITÀ MYBMW

Pro

Tutti i dati personali possono essere cancellati dal display centrale dell’automobile.

centrale dell’automobile. È possibile cambiare l’utente principale in qualsiasi momento anche tramite App.

Se cambia l’utente principale, verrà informato direttamente via e-mail.

Contro

Nell’auto non viene visualizzato se uno smartphone è collegato all’auto.

all’auto. Manca la voce nel menu “ripristino delle impostazioni di fabbrica” ​​come le altre auto.

RENAULT MEGANE E-TECH CON CONNETTIVITÀ TRAMITE APP MY RENAULT

Pro

Il ripristino dei dati di fabbrica eliminerà tutti gli account dal veicolo.

eliminerà tutti gli account dal veicolo. Sul display centrale dell’automobile è disponibile una panoramica degli account attivi (My Renault e Google) che questi possono essere rimossi individualmente.

(My Renault e Google) che questi possono essere rimossi individualmente. L’auto può essere utilizzata anche senza un account Google .

. Il profilo ospite disattiva il tracciamento del veicolo.

Contro

Nessuna email o altra notifica dopo la disconnessione dell’acquirente.

dell’acquirente. Confusione: oltre ai profili conducente è possibile accedere anche a My Renault e Google.

Le password possono essere salvate nel gestore password di Google. Confermando di riflesso la richiesta di salvataggio, il precedente proprietario può accedere alle password tramite un account Google ancora attivo.

tramite un account Google ancora attivo. La procedura di configurazione sul display centrale dell’auto dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica è la stessa della configurazione di uno smartphone. Se non si legge con attenzione il testo molto piccolo, molti dati verranno condivisi inconsapevolmente con Google.

TESLA MODEL Y CON APP TESLA

Pro

L’utente principale ha il controllo sull’auto .

. Il processo di cambio utente rende difficile connettere segretamente lo smartphone di qualcun altro.

di qualcun altro. L’accesso al veicolo è necessario per cambiare l’utente primario.

per cambiare l’utente primario. Richiede diversi passaggi di autenticazione.

Contro

Tempo di elaborazione da tre a cinque giorni.

da tre a cinque giorni. È necessario il contatto del proprietario precedente per un cambio utente più rapido.

per un cambio utente più rapido. Ripristino delle impostazioni di fabbrica solo con i dati dell’utente venditore.

Per la prova di proprietà vengono utilizzati termini diversi: “qualche forma di prova di proprietà”, “foto di registrazione”, “foto di prova di proprietà”, “prova di proprietà”.

vengono utilizzati termini diversi: “qualche forma di prova di proprietà”, “foto di registrazione”, “foto di prova di proprietà”, “prova di proprietà”. Le auto usate aziendali non possono essere trasferite ad un nuovo acquirente tramite l’app.

VOLKSWAGEN ID.3 CON WECONNECT

Pro

Il cambio utente dell’app può essere fatto in qualsiasi momento , anche con un account esistente.

può essere fatto , anche con un account esistente. Le informazioni sulle modifiche dell’utente verranno inviate tempestivamente via e-mail sia al venditore che all’acquirente.

Volkswagen dichiara che, se l’auto è impostata in “modalità privata”, tutte le connessioni online vengono interrotte e l’accesso all’app non è più possibile.

e l’accesso all’app non è più possibile. Nell’app per smartphone è presente il riferimento all’utente principale.

Contro

Nell’auto non viene visualizzato se uno smartphone è collegato al veicolo.

al veicolo. Spesso sono necessari diversi tentativi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

di fabbrica. Durante il noleggio di un veicolo è possibile cambiare facilmente l’utente

di un veicolo Sono sufficienti pochi dati fittizi (nome utente) per creare un ID utente nell’app.

AUTO USATA CON CHIAVI DIGITALI: I CONSIGLI ADAC SULL’ACQUISTO

L’ADAC sostiene che i rischi delle auto con le chiavi digitali non vanno sottovalutati poiché, “se il precedente proprietario non disconnette il veicolo dall’App, per dimenticanza, ignoranza o di proposito, può poi continuare ad aprire l’auto da remoto, spiare la posizione ed effettuare ulteriori accessi”. Ecco perché consiglia che:

tutti i Costruttori auto debbano mostrare in modo chiaro sul display di bordo quali sono gli account attivi ;

; il ripristino dei dati di fabbrica dovrebbe disconnettere tutti gli account attivi;

attivi; l’attivazione di un nuovo profilo utente dopo l’acquisto di un’auto usata dovrebbe automaticamente cancellare quello precedente. Ci risulta che questa operazione sia possibile forzarla anche tramite la rete autorizzata della Casa;

l’eliminazione del profilo e di tutti i collegamenti al precedente proprietario deve essere confermata per iscritto dal venditore nel contratto d’acquisto.