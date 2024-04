Test Auto Cinesi: le pagelle dell’ADAC

Negli ultimi due anni, il mercato auto europeo ha visto l’arrivo di diversi Brand di auto cinesi (prodotte in Cina o in Europa ma con investimenti cinesi) e molti altri si preparano ad entrare nel mercato italiano tra il 2024 e il 2025. Con l’aumentare della gamma di modelli disponibili, sorge spontanea una domanda cruciale: qual è oggi il livello di qualità e affidabilità delle auto cinesi? L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha fatto un resoconto di tutte le prove e stilato le pagelle dei test di 14 auto cinesi messe alla prova. Ecco nei paragrafi seguenti quanto valgono davvero le auto cinesi secondo l’ADAC, punti di forza, lacune da migliorare e le incertezze che bisogna considerare oggi se si pensa di acquistare un’auto cinese.

14 AUTO CINESI NEI TEST DELL’ADAC

Le valutazioni dell’ADAC si basano sulle prove del protocollo Autotest come per tutte le auto su cui gli esperti tedeschi esprimono un giudizio globale. Ormai è un dato certo che le Case auto cinesi puntano sull’Innovazione e la Sicurezza. I modelli attuali infatti sono molto lontani dall’immagine associata alle auto Made in China economiche e pericolose come i primissimi modelli. Lo dimostrano i crash test Euro NCAP in cui quasi tutte le auto cinesi sono promosse a 5 stelle. Quando si parla di auto elettriche poi, i Brand cinesi fanno da apripista a soluzioni innovative, come la batteria lamellare, nuove chimiche come LFP (Litio ferro Fosfato, tra le più sicure nei test di perforazione), il powertrain tutto 1 che include fino ad 8 componenti HV, come inverter, motore, BMS, etc. in un’unica unità e così via. Ma cosa c’è oltre tutto ciò, sotto la carrozzeria e nell’uso quotidiano? Ecco cosa ne pensa l’ADAC delle seguenti auto cinesi:

Aiways U5, U6

BYD Atto 3

Great Wall Motors Ora 03

Lynk&Co 01

MG (SAIC) Marvel R, MG4, MG5, ZS EV

Nio ET5, ET5 Touring, EL7, ET7

Smart #1

COSA C’È DI BUONO NELLE AUTO CINESI PER CUI VALE LA PENA COMPRARLE

Secondo i tedeschi la qualità costruttiva si è dimostrata molto solida, paragonabile ad alcuni dei protagonisti storici dell’industria automobilistica. Anche l’equipaggiamento di serie è generalmente di buon livello e la garanzia ufficiale non dovrebbe preoccupare i consumatori. Tuttavia, non tutto è perfetto, come hanno rilevato i tecnici ADAC nelle varie prove. Ad esempio i test di evitamento ostacoli con i sistemi ADAS condotti dall’ADAC hanno fatto emergere alcune problematiche, nel caso del SUV Smart #1 e dell’Ora Funky Cat (GWM Ora 03), ma è “incoraggiante notare che i produttori cinesi hanno risposto prontamente agli inconvenienti emersi, apportando miglioramenti significativi ai loro veicoli in breve tempo”, ha commentato l’ADAC.

Tra i marchi cinesi, i modelli Nio hanno ottenuto prestazioni particolarmente buone, con tre auto su quattro che hanno ricevuto voti elevati. Tuttavia, il prezzo rappresenta un grosso ostacolo, poiché il listino delle NIO può arrivare a 95.000 euro in Germania, e in questo segmento le alternative premium europee non mancano. Ecco di seguito il punteggio complessivo delle Auto cinesi nell’Autotest ADAC. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO CINESI: SU ADAS, CONNETTIVITA’ E ASSISTENZA NON CI SIAMO ANCORA

Dopo le buone notizie arrivano quelle meno buone, o meglio le lacune su cui le Case auto cinesi possono migliorare. I punti chiave identificati dall’ADAC includono i sistemi di assistenza alla guida, la connettività e l’infotainment, la rete di officine e rivenditori, la fornitura di ricambi auto e il rischio di perdita di valore nel tempo. Ecco di seguito i commenti al test dell’ADAC: