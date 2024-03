Tesla Model Y: prezzo aumenta di 2.000 €, addio incentivi?

In arrivo cattive notizie per chi pensava di acquistare la Tesla Model Y RWD approfittando degli incentivi auto, vecchi e nuovi. La casa di Elon Musk ha annunciato proprio su X, l’ex Twitter, un imminente aumento dei prezzi della gamma Model Y che riguarderà “diversi Paesi europei“. L’aumento sarà di circa 2.000 euro, portando il prezzo di listino del modello a trazione posteriore, l’unico che beneficia dell’Ecobonus, oltre la soglia massima prevista dal regolamento degli incentivi auto 2024.

TESLA MODEL Y: AUMENTO DEL PREZZO DI 2.000 € DAL 22 MARZO 2024

E pensare che il listino della Tesla Model Y stato aggiornato solamente a gennaio 2024 e proprio in quella occasione il prezzo della RWD era sceso a 42.690 euro (da 46.990), appena dentro il limite degli incentivi. Infatti per usufruire dello sconto riservato alle auto elettriche – 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione – la vettura da acquistare deve costare massimo 35.000 euro + Iva, che diventano appunto 42.700 euro.

Ora però il cambio di rotta e l’annuncio di un incremento di 2.000 euro che porterebbe il prezzo di listino della Tesla Model Y RWD a sfiorare i 45.000 euro, quindi fuori dalla disponibilità degli incentivi. Usiamo non a caso il condizionale perché, nell’annunciare l’aumento, l’account X ufficiale di Tesla Europe & Middle East ha parlato genericamente di “diversi Paesi europei” senza specificare quali. Quindi l’Italia potrebbe esserci come non potrebbe esserci, ma per saperlo dovremo attendere solo pochi giorni perché i prezzi della gamma Model Y aumenteranno a partire da venerdì 22 marzo 2024.

Furbescamente Tesla invita gli interessati a procedere con le ordinazioni entro quella data per pagare un prezzo più basso.

Model Y prices will increase across a number of countries in Europe on Friday, 22nd March Order within 2 mins via https://t.co/wM14dVxclF to secure current price — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) March 16, 2024

TESLA MODEL Y: SE IL PREZZO SALIRÀ ANCHE IN ITALIA, NIENTE INCENTIVI AUTO

Inizialmente l’aumento doveva riguardare solamente il mercato nordamericano, visto che sempre su X la casa automobilistica aveva annunciato che dal prossimo 1° aprile il prezzo del SUV elettrico sarebbe salito di 1.000 dollari. Ma successivamente Tesla ha comunicato che l’incremento del listino interesserà anche l’Europa. Resta solo da capire quali Paesi europei saranno coinvolti.

Se l’aumento di circa 2.000 euro ci sarà anche in Italia, i prezzi della gamma Model Y cambieranno così:

Tesla Model Y RWD da 42.690 euro a 42.790 (circa) euro;

da 42.690 euro a 42.790 (circa) euro; Tesla Model Y Long Range da 49.990 euro a 51.990 (circa) euro;

da 49.990 euro a 51.990 (circa) euro; Tesla Model Y Performance da 55.990 euro a 57.990 (circa) euro.

Come appare evidente, le versioni a trazione integrale Long Range e Performance erano già esclusi dagli incentivi auto. Ma con l’aumento lo sarà anche il modello a trazione posteriore.

TESLA MODEL Y: I POSSIBILI SCONTI CON I NUOVI INCENTIVI

Se Tesla Model Y venisse esclusa dagli incentivi auto 2024 in Italia sarebbe un vero peccato, soprattutto alla luce del nuovo schema dei contributi statali, atteso a breve, che promette di essere molto più ricco, con sconti fino a 13.750 euro in presenza di determinati requisiti. Ecco come saranno i prossimi incentivi per auto elettriche:

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con Isee inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Significa che se il prezzo della Model Y dovesse restare quello attuale, 42.690 euro, anche senza rispettare il requisito dell’Isee (perché chi ha un Isee inferiore a 30.000 euro probabilmente non compra una Tesla) si potrebbero risparmiare da 8.000 a 11.000 euro semplicemente rottamando una vecchia auto. Avere la possibilità di pagare una Model Y poco più di 30.000 euro sarebbe un colpaccio, vediamo che succederà.