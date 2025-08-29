Tesla Model Y Performance: prezzo e caratteristiche della novità 2025

Tesla ha svelato poche ore fa la nuova Model Y Performance, una versione ad alte prestazioni del suo modello più venduto. Con un prezzo di partenza di 61.990 euro in Europa (e in Italia), questo allestimento punta a consolidare il primato di Tesla nel segmento dei SUV elettrici, affrontando concorrenti come Hyundai Ioniq 5 N e Kia EV6 GT. L’aggiornamento introduce novità estetiche, tecniche e funzionali, ma non mancano aspetti da valutare attentamente per i potenziali acquirenti.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE: DESIGN E INTERNI

La Model Y Performance 2025 sfoggia un design ispirato al Cybertruck, con una barra luminosa a LED a tutta larghezza anteriore e posteriore, un paraurti sportivo e un alettone in fibra di carbonio. Le nuove ruote con cerchi Arachnid 2.0 da 21 pollici e le pinze dei freni rosse accentuano l’estetica aggressiva. L’abitacolo è stato rinnovato con sedili sportivi ventilati, inserti in fibra di carbonio e un touchscreen centrale da 16 pollici con l’80% di pixel in più rispetto alle altre versioni. Un display posteriore da 8 pollici offre ai passeggeri controllo su clima e intrattenimento. Tuttavia, la gestione di alcune funzioni, come il cambio tramite touchscreen, potrebbe risultare poco intuitiva, e l’assenza di Apple CarPlay e Android Auto potrebbe deludere alcuni utenti.

Epic fun + adrenaline on tap New Model Y Performance now available pic.twitter.com/1g3LPB1VNw — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) August 29, 2025

PRESTAZIONI E AUTONOMIA DELLA TESLA MODEL Y PERFORMANCE

Con 460 cavalli, la Model Y Performance accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, mentre l’autonomia dichiarata è di 580 km (WLTP), ma in condizioni reali potrebbe scendere intorno a 450-500 km. La sospensione adattiva, regolabile in modalità Standard, Sport e Track, migliora la dinamica di guida, mentre l’efficienza energetica si attesta a 16,2 kWh/100 km. La rete Supercharger Tesla garantisce ricariche rapide, ma il consumo effettivo in climi freddi o su percorsi impegnativi potrebbe ridurre l’autonomia rispetto alle aspettative.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE: PREZZO E OPTIONAL

Il prezzo di 61.990 euro posiziona la Tesla Model Y Performance come una scelta leggermente più costosa rispetto alla concorrenza. Gli optional si limitano al colore della carrozzeria (il grigio scuro è di serie), con prezzi che vanno da 1.300 euro per il nero, il bianco e il blu metallizzato, e di 2.600 euro per l’argento e il rosso. Si può poi scegliere il bianco per i rivestimenti interni (1.200 euro) e i due pacchetti Autopilot per potenziare le funzioni di guida assistita. Il gancio di traino, fino a 1.600 kg, costa 1.350 euro. Gli ordini sono già aperti sul sito ufficiale Tesla, con consegne previste in tempi rapidi.