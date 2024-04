Tesla Supercharger: abbonamento per i non clienti scende a 9,99 €

Da qualche giorno i Tesla Supercharger sono più vantaggiosi per i ‘non clienti’, ossia per coloro che usano la rete di ricarica rapida della casa di Elon Musk senza possedere una vettura Tesla. Il vantaggio si riferisce ai soli abbonamenti, visto che senza questi si pagano prezzi più alti. Nulla è cambiato invece per i proprietari Tesla, che possono continuare a usare le stazioni Supercharger pagando solo il costo dell’effettiva ricarica in quanto già abbonati automaticamente.

RICARICA SUPERCHARGER TESLA: COME FUNZIONA PER I NON CLIENTI

Ricordiamo che gli utenti non-Tesla possono usare i punti di ricarica della rete Supercharger liberamente, purché in possesso di una qualsiasi auto elettrica compatibile con lo standard di ricarica CCS2 Combo. Ovviamente i clienti Tesla sono favoriti perché non devono sottoscrivere alcun abbonamento (essendo già abbonati in automatico al momento dell’acquisto dell’auto) e beneficiano di tariffe più basse, ma anche le condizioni per i non-clienti non sono così male, soprattutto alla luce degli ultimi sconti (e dell’aumento dei prezzi deciso da altri operatori).

NUOVE TARIFFE ABBONAMENTI AI TESLA SUPERCHARGER

Dallo scorso 13 aprile 2024, infatti, la quota dell’abbonamento mensile per i non-clienti è scesa da 12,99 euro a 9,99 euro. Tesla ha inoltre introdotto un’opzione di abbonamento annuale al prezzo di 100 euro che si traduce in 8,30 euro al mese, con un ulteriore risparmio del 16%. Chi si abbona può effettuare un pieno di energia con le medesime tariffe dei proprietari di una Tesla (da 0,43 euro/kWh nelle ore off-peak o da 0,48 euro/kWh in quelle di maggiore afflusso, prezzi molto competitivi considerando che si tratta di ricariche HPC). Mentre chi non si abbona può lo stesso usufruire dei Supercharger, se lo standard di ricarica è compatibile, pagando però tariffe a consumo più alte. Quanto più alte? In media del +27%.

COME SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO AI SUPERCHARGER

I proprietari di auto elettriche non-Tesla che desiderano sottoscrivere un abbonamento per la ricarica alle stazioni Supercharger, devono scaricare l’app Tesla (aggiornata alla versione 4.32 o superiore), toccare il menu nell’angolo in alto a destra, quindi toccare in sequenza Ricarica, Abbonamento e poi il pulsante Iscriviti. Dopo aver sottoscritto un abbonamento scegliendo tra mensile o annuale, la quota viene addebitata sul metodo di pagamento. Da quel momento si può beneficiare, presso tutte le stazioni di ricarica Supercharger, delle stesse tariffe applicate ai clienti Tesla. L’abbonamento si può annullare in qualsiasi momento.