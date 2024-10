SWM: ecco i SUV per l’Italia del Brand che ha iniziato dalle moto

SWM è un nome che gli appassionati di due ruote conoscono bene, perché si tratta di un marchio nato a Milano durante gli anni ’70 del secolo scorso, facendosi strada con tanti modelli importanti. Dopo un periodo di appannamento, il brand ha ritrovato nuova linfa vitale grazie ai capitali esteri, nella fattispecie cinesi, grazie all’acquisizione nel 2014 da parte del gigante Shineray Automobile Co, specialista nella realizzazione di SUV, minibus, mini-camion e auto elettriche. Adesso la gamma SUV di SWM è pronta alla prova del mercato italiano.

SWM, GLI INEDITI SUV IN ITALIA

SWM ha deciso di tuffarsi nell’avventura chiamata quattro ruote, proponendo in Italia una gamma formata da alcuni modelli appartenenti alla categoria dei D-SUV. L’offensiva è composta dagli SWM G01, G01F, G03F e G05, tutti equipaggiati con motore a benzina, ma sviluppati per andare incontro a differenti tipi di mobilità e di desiderio. Ogni vettura è dotato di un motore a benzina 1.5 litri (con cambio manuale o automatico), mentre prossimamente ci saranno anche le versioni GPL, tramite la collaborazione con l’azienda BRC. Ogni SUV targato SWM avrà una garanzia di 5 anni o 100.000 km.

SWM G01 E G01F

Partiamo a conoscere la gamma dei SUV di SWM dalla G01, un veicolo versatile e spazioso, in grado di trasportare 5 persone adulte senza troppi sacrifici. Questa vettura promette di accontentare il pubblico italiano con dotazioni full-optional e comprensive di:

cerchi in lega da 18 pollici;

tetto apribile panoramico;

sedili in pelle regolabili elettricamente;

infotainment con schermo da 10’’.

Il motore a benzina 1.5 litri da 140 CV può essere abbinato ad un cambio automatico doppia frizione o a un manuale.

La SWM G01F è la variante dal temperamento più sportivo del G01 che abbiamo appena descritto. Il carattere più aggressivo viene espresso dai dettagli, esterni e interni, dal taglio più marcatamente grintoso. Il propulsore che si nasconde sotto al cofano resta il medesimo della G01, anche se in questo caso è disponibile solo in abbinamento con il cambio automatico. Il prezzo della G01 parte da 23.990 euro, mentre la G01F da 23.990 euro.

Le dimensioni:

Lunghezza 4,61 metri;

Larghezza: 1,85 metri;

Altezza: 1,72 metri;

Passo: 2,75 metri.

SWM G03F

La SWM G03F è un SUV dal look massiccio e imponente, contraddistinto da forme squadrate e che guardano con attenzione a chi non disdegna un po’ di vita all’avventura. Lo spazio interno offerto è molto ampio, tanto che l’abitacolo è addirittura per 7 passeggeri. L’ideale per chi cerca un mezzo che sia versatile e abbordabile anche per una famiglia numerosa. Come la G01, anche la G03F ha delle dotazioni che possono essere considerate full optional. La scelta motoristica ricade sul 1.5 litri a benzina, anche se stavolta la potenza è di 110 CV con cambio manuale. Le dimensioni sono leggermente diverse rispetto alla sorella G01: lunghezza di 4,60 metri e passo di 2,78 metri. Prezzi a partire da 19.990 euro.

SWM G05

Chiudiamo la carrellata di SUV di SMW con la G05, l’ultimo modello della famiglia. Design che mette in mostra forme moderne e arrotondate, che esaltano le proporzioni decise di un mezzo voluminoso. Anche in questo caso a bordo c’è spazio per ben 7 persone, grazie a una lunghezza di 4,75 metri e un passo di 2,75 metri. Stavolta il motore a benzina 1.5 litri arriva alla potenza di 139 CV e può essere combinato sia a un cambio manuale sia al cambio automatico a 7 rapporti. Ampia la scelta per l’equipaggiamento che spazio da un impianto infotainment che propone:

compatibilità con gli smartphone;

telecamera a 360°;

sedili in pelle;

grande tetto panoramico.

Al cospetto degli altri modelli, la G05 è quella che vorrebbe essere più poliedrica e adatta a ogni sfaccettatura possibile. La prima destinazione è ovviamente quella della famiglia, che può contare su un abitacolo ben congegnato. La vettura viene offerta a partire da 23.890 euro.