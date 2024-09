Subaru Solterra: arrivano il Safety Sense 3 e la ricarica veloce

La Subaru Solterra è il primo modello totalmente elettrico prodotto dal Brand giapponese a livello mondiale. Ha esordito sulle scene circa tre anni fa, issandosi al vertice della gamma della Casa del Pleiadi. Adesso, la Solterra è stata oggetto di un sostanzioso aggiornamento che ne accresce le dotazioni tecnologiche, innalzandone il livello di sicurezza, il comfort e l’appeal verso i consumatori. Ovviamente, non manca la trazione AWD simbolo di Subaru da oltre cinquant’anni e che continua a essere parte vitale anche in un modello rigorosamente alla spina.

SUBARU SOLTERRA MY24: TANTI AGGIORNAMENTI

Nell’operazione di rinnovamento della Subaru Solterra fa il suo ingresso anche un nuovo volante dal taglio più squadrato, che ottimizza la visibilità del cruscotto e rende più confortevole l’impugnatura per una guida rilassata. Poi, sempre il volante è stato provvisto di un nuovo sensore più sensibile che offre al guidatore la possibilità di non dover ruotare lo sterzo per far capire al sistema di esser con le mani in una posizione di sicurezza. Tra le ulteriori novità si segnala un miglioramento al sistema di riscaldamento, che permette di ottenere una maggiore efficienza e un calore diffuso in modo più omogeneo.

Il Multi-Information Display è stato aggiornato per far sì che possano essere più leggibili alcune informazioni, a partire dalla visualizzazione dell’accensione delle luci di stop quando si preme il pedale del freno o si rilascia l’acceleratore in modalità S-PEDAL. Anche i paddle shift sono stati modificati per permettere di inserire sempre la modalità S-PEDAL senza dover staccare le mani dal volante.

Nella visione di rendere quest’auto ancora più fruibile per tutti quanti, è stato inserito un caricatore trifase a 11 kW che si aggiunge a quello in monofase da 7 kW. Questo dà un certo vantaggio, che quello è di abbassare i tempi di ricarica in AC: per ricaricare il 50% in AC a 11 kW sono necessarie circa 3 ore, contro le 5 che servirebbero ricaricando a 7 kW.

SUBARU SAFETY SENSE 3 SULLA SUBARU SOLTERRA

La nuova Subaru Solterra passa dal Subaru Safety Sense 2 al Subaru Safety Sense 3. Questo significa che il modello MY24 vede l’implementazione di elementi hardware e aggiornamenti software che aggiungono a questo veicolo elettrico altre funzionalità aumentandone ancora di più il livello di sicurezza. Un sistema di radar frontali si unisce agli altri dispositivi di sicurezza già presenti, comprensivi di:

Emergency Steering Assist con Active Support : che supporta il guidatore nelle situazioni in cui sia necessaria una sterzata di emergenza, cercando di evitare l’ostacolo e al contempo di non invadere la corsia opposta. L’Emergency Steering Assist riconosce pedoni a bordo strada, ciclisti, veicoli fermi e motociclisti. Il sistema supporta la sterzata, attiva leggermente i freni e monitora attraverso i radar il sopraggiungere di altri veicoli, per far sì che si minimizzino le possibilità di collisione;

: che supporta il guidatore nelle situazioni in cui sia necessaria una sterzata di emergenza, cercando di evitare l’ostacolo e al contempo di non invadere la corsia opposta. L’Emergency Steering Assist riconosce pedoni a bordo strada, ciclisti, veicoli fermi e motociclisti. Il sistema supporta la sterzata, attiva leggermente i freni e monitora attraverso i radar il sopraggiungere di altri veicoli, per far sì che si minimizzino le possibilità di collisione; Front Cross Traffic Alert: che supporta il guidatore allertandolo con un segnale visivo sul Multi-Information Display e con un segnale acustico del sopraggiungere di altri veicoli lateralmente e perpendicolarmente alla direzione di marcia.

SUBARU SOLTERRA: ULTERIORI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La lista dei dispositivi di sicurezza della Subaru Solterra conta anche su:

Lane Change Assist: che supporta il conducente nei cambi di corsia mentre utilizza il Dynamic Radar Cruise Control unitamente al Lane Tracing Assist. Quando si attiva l’indicatore di direzione con sistema one-touch, l’LCA verifica che non ci siano auto che sopraggiungano dalla corsia laterale, assiste il guidatore nella sterzata per effettuare il cambio corsia, continua a verificare che non sopraggiungano auto durante tutta la manovra e infine disattiva l’indicatore di direzione inserito;

che supporta il conducente nei cambi di corsia mentre utilizza il Dynamic Radar Cruise Control unitamente al Lane Tracing Assist. Quando si attiva l’indicatore di direzione con sistema one-touch, l’LCA verifica che non ci siano auto che sopraggiungano dalla corsia laterale, assiste il guidatore nella sterzata per effettuare il cambio corsia, continua a verificare che non sopraggiungano auto durante tutta la manovra e infine disattiva l’indicatore di direzione inserito; Flashing Hazard Lamp: che attiva le luci di emergenza nel caso in cui un veicolo che segue corra il rischio di tamponare, con l’obiettivo di avvisarlo del pericolo ed evitare o ridurre i danni di un incidente;

che attiva le luci di emergenza nel caso in cui un veicolo che segue corra il rischio di tamponare, con l’obiettivo di avvisarlo del pericolo ed evitare o ridurre i danni di un incidente; Secondary Collision Braking: attiva i freni nel caso di tamponamento da parte di un veicolo che segue. I freni si attivano in modo da evitare ulteriori collisioni con veicoli che precedono, con pedoni o altri possibili ostacoli davanti alla Subaru.

IL PREZZO DI SUBARU SOLTERRA MY24

La Subaru Solterra cambia il suo status nel listino. Il prezzo della versione entry level è di 49.900 euro (chiavi in mano, IPT esclusa).