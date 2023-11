Skoda Superb 2024: novità e motori della quarta generazione

La gamma Skoda si rinnova e registra il debutto della quarta generazione di Skoda Superb. Il modello arriverà sul mercato nel corso del 2024 con un’offerta di motorizzazioni ricca e elettrificata e con diverse novità rispetto alla precedente generazione, con un focus, in particolare, sulla tecnologia e la sicurezza. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla Nuova Skoda Superb 2024 in attesa del suo arrivo in Italia.

VARIANTI SKODA SUPERB 2024

La gamma della Nuova Skoda Superb 2024 sarà costituita da due varianti. In arrivo sul mercato europeo, infatti, ci sono:

la berlina quattro porte

la station wagon

Per la clientela italiana, però, la Skoda Superb 2024 sarà disponibile esclusivamente in versione station wagon, una tipologia di carrozzeria decisamente più apprezzata nel nostro Paese rispetto alle berline tre volumi.

DIMENSIONI SKODA SUPERB 2024

La Nuova Skoda Superb 2024 arriverà sul mercato proponendo un design rinnovato ma all’insegna della tradizione e delle linee che caratterizzano il resto dela gamma Skoda. La versione station wagon attesa in Italia presenterà le seguenti dimensioni:

lunghezza di 4,90 metri (+40 mm)

(+40 mm) larghezza di 1,85 metri (-15 mm)

(-15 mm) altezza di 1,48 metri (+5 mm)

Da segnalare anche un incremento della capacità di carico che arriva a 690 litri (1.920 litri con l’abbattimento dei sedili posteriori) registrando un incremento di 30 litri rispetto alla generazione precedente.

INTERNI SKODA SUPERB 2024

Gli interni della Nuova Skoda Superb 2024 sono stati completamente ridisegnati rispetto al modello attuale. Al centro della plancia c’è il display da 13 pollici dell’infotainment a cui si affianca il Virtual Cockpit da 10 pollici. Da segnalare anche l’introduzione di comandi più intuitivi con i nuovi Skoda Smart Dial che abbinano funzioni tattili e digitali per un accesso rapido a tutte le funzioni del veicolo. I comandi sono posizionati tra il display dell’infotainment e la console centrale. Lo Smart Dial è personalizzabile per ottenere funzionalità adatte alle proprie necessità. C’è anche l’Head-Up Display come optional. L’abitacolo propone tessuti realizzati con materiali riciclati al 100%. La gamma della Skoda Superb 2024 sarà caratterizzata da diverse configurazioni per gli interni, garantendo al cliente la possibilità di personalizzare al massimo la vettura, anche dal punto di vista estetico.

DOTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SKODA SUPERB 2024

Tra le principali novità della Skoda Superb di quarta generazione c’è un importante upgrade per il comparto sicurezza. La dotazione registra il debutto del sistema Turn Assistant, che aiuta il guidatore nel caso di incroci con svolta a sinistra, oltre al Crossroad Assistant, che interviene in tutte quelle situazioni in cui c’è un’uscita “cieca” sfruttando i sensori di bordo per avvisare di un possibile pericolo. Da notare anche l’Emergency Steering Assistant, in grado di intervenire sullo sterzo per evitare una possibile collisione. Vengono migliorati anche sistemi proposti sulla generazione precedente come Travel Assistant, Side Assistant e Front Assistant.

SKODA SUPERB 2024: MOTORI

La gamma della Skoda Superb 2024 sarà caratterizzata da diverse motorizzazioni. In particolare, la clientela potrà scegliere tra:

1.5 TSI mild hybrid da 150 CV

da 2.0 TSI da 204 CV

da 2.0 TSI da 265 CV con trazione integrale

da con trazione integrale 2.0 TDI da 150 CV

da 2.0 TDI da 193 CV con trazione integrale

da con trazione integrale 1.5 TSI plug-in hybrid da 204 CV con batteria da 25,7 kWh e autonomia di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP

Tutte le motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico DSG a 7 rapporti con l’unica eccezione rappresentata dalla variante plug-in hybrid che ha il DSG a 6 rapporti.

PREZZI E DISPONIBILITA’ SKODA SUPERB 2024

Per il momento, Skoda non ha diffuso informazioni in merito al listino prezzi della Nuova Skoda Superb 2024. La station wagon è attesa sul mercato italiano nel corso del 2024 con prezzi che potrebbero essere in linea rispetto al modello attuale, disponibile a partire da poco più di 43.000 euro. Sarà necessario attendere le prossime settimane per maggiori dettagli.