Skoda Kodiaq 2024: tutto quello che sappiamo sul prossimo SUV

Dal debutto mondiale, avvenuto il 1° settembre 2016, Skoda ha prodotto oltre 800.000 Kodiaq negli stabilimenti in Repubblica Ceca, Ucraina, Cina, India e, fino all’inizio del 2022, anche in Russia. Ora si fa spazio per il nuovo Skoda Kodiaq, la seconda generazione arriverà nel 2024. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo SUV che ha segnato il successo del Brand boemo nel segmento delle auto a ruote alte.

PRODUZIONE KODIAQ 2024: SKODA HA INVESTITO 12 MILIONI

I primi muletti sono già in fase di produzione, mentre la produzione in serie della nuova Skoda Kodiaq inizierà nel corso del 2024. La Casa automobilistica sta investendo circa 12 milioni di euro per convertire la linea di produzione in modo da tenere conto dei requisiti futuri, e la linea è già stata preparata per produrre la versione Kodiaq iV con propulsione ibrida plug-in. Gli investimenti prevedono l’integrazione di tecnologie esistenti, quali i manipolatori, i sistemi di assemblaggio telai e i nastri trasportatori e l’aggiornamento dei robot lungo la catena di produzione. Una volta a regime, ogni giorno potranno uscire dalla catena di montaggio dello stabilimento Skoda di Kvasiny fino a 410 Skoda Kodiaq di seconda generazione.

SKODA KODIAQ SARA’ PRODOTTA A PARTIRE DAL 2024

“I preparativi per la produzione del nostro Kodiaq di seconda generazione sono già in pieno svolgimento”, ha dichiarato Michael Oeljeklaus, Membro del Board di Skoda auto per produzione e Logistica. “Come è tipico di Skoda, stiamo ancora una volta utilizzando le infrastrutture esistenti e integrando abilmente le nuove tecnologie necessarie. Tuttavia, adattare completamente e rendere ancora più sicura una linea di assemblaggio ancora in funzione è un compito molto impegnativo sia dal punto di vista tecnico sia logistico. Allo stesso tempo, abbiamo ridistribuito e ottimizzato con successo la nostra produzione di modelli, riuscendo così a liberare ulteriore capacità produttiva”.

DATA LANCIO E MOTORI NUOVO SKODA KODIAQ

Il modello sarà disponibile con moderni ed efficienti motori a benzina, diesel e, per la prima volta, con motorizzazioni iV ibride plug-in e mild hybrid. In termini di sicurezza, tecnologia e versatilità, Skoda promette che porterà il suo SUV a un livello ancora più elevato. Skoda auto presenterà la seconda generazione del suo grande SUV Kodiaq, nel corso dell’autunno, mentre il lancio sul mercato è previsto nel 2024.