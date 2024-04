Sconto Lancia Ypsilon: la promozione valida fino al 30 aprile

Lancia Ypsilon è una vera icona delle nostre strade. L’utilitaria italiana è una portatrice sana di stile, efficienza e praticità. Tutte doti concentrate in un corpo vettura compatto, ideale per muoversi nell’intenso traffico delle grandi città che si trovano su e giù per lo Stivale. Nonostante l’esordio della nuova generazione di Lancia Ypsilon, che ha cambiato paradigma facendo un notevole balzo in avanti in termini di dimensioni, tecnologia e dotazioni, nonché di alimentazioni dato che è disponibile anche con motricità elettrica, la Lancia Ypsilon Hybrid, massima evoluzione di quella presentata nel lontano 2011, è ancora ordinabile come nuova con un invitante sconto che potrebbe stuzzicare la fantasia di molti automobilisti nostrani.

LANCIA YPSILON: LA PROMOZIONE NEL DETTAGLIO

Il primo tassello del “Rinascimento” Lancia è stato sancito lo scorso 14 febbraio, grazie alla presentazione della Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Nel presente, però, c’è una promozione finanziaria dedicata a chi vuole ancora la “vecchia” Lancia Ypsilon, che sarà ordinabile come nuova fino a giugno 2024. La promozione prevede una formula di acquisto a partire da 79 euro al mese su vetture in pronta consegna con finanziamento e rottamazione, che verrà veicolata a una campagna di comunicazione in televisione a partire da domenica 7 Aprile. Nel dettaglio: anticipo 3.822 euro + 35 rate da 79 euro. Rata Finale Residua di 9.032 euro. TAN (fisso) 8,49%, TAEG 11,28%. Offerta valida fino al 30 aprile 2024.

LE DOTAZIONI DI LANCIA YPSILON

Lancia Ypsilon Hybrid, oggetto di questa interessante promozione, è proposta con un motore mild hybrid 1.0 da 70 CV. Questo piccolo propulsore è bilanciato per ottenere un ottimo compromesso tra il comportamento su strada e i consumi, fattori determinanti per chi vive la città a bordo di una macchina quotidianamente. Il cambio è un manuale a sei velocità. La piccola Lancia Ypsilon sfoggia delle dotazioni al passo coi tempi, per rispondere alle esigenze variegate di ogni automobilista moderno. A disposizione dell’utilitaria chic ci sono: radio 7” touchscreen, completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, e caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio, che permette di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. La telecamera posteriore, inoltre, agevola le manovre di parcheggio di un’auto già abbastanza facile da manovrare, anche nelle situazioni più complicate.

LANCIA YPSILON: ANIMA MODAIOLA

La Lancia Ypsilon nel mondo delle utilitarie e delle vetture da città, si distingue da sempre per una ricercatezza stilistica e per una raffinatezza difficilmente collocabile in segmenti di così ampio respiro. Eppure, fin dal debutto nel 1984 della Autobianchi Y10 (Lancia in alcuni mercati esteri), la filosofia è sempre stata la stessa: essere un’ammiraglia dalle dimensioni compatte. Quindi, rivestimenti curati, dotazioni ricche e comfort superiore alla concorrenza. Una missione che perdura da quarant’anni con notevole successo. Non è un caso che nel corso dei decenni, tantissime firme della moda e del mondo glamour, abbiano legato il proprio nome a quello della reginetta di casa Lancia. Un sodalizio che in tempi lontani ci ha donato delle versioni Fila e Missoni, mentre più recentemente le apprezzate Alberta Ferretti, Elle e Vanity, oltre alle sportive Momo Design.

Lancia Ypsilon, all’interno dei confini nazionali, è ancora adesso una delle auto più vendute e ricercate. Nello scorso mese di marzo sono stati immatricolati quasi 5.000 esemplari di Ypsilon. Questo effetto positivo non sembra arrestarsi, nonostante la pensione ormai alle porte. Intanto, la nuova generazione è determinata a rubare la scena a tutte quante le vetture del segmento B così, dopo aver debuttato nell’elegante veste Cassina con motore elettrico, ha intenzione di registrare importanti numeri con la più versatile ibrida. Vedremo se la tradizione fortunata e vincente, verrà confermata anche dalla nuovissima e rivoluzionaria Lancia Ypsilon. La parola passa, come sempre, agli automobilisti, i giudici supremi.