Salone di Torino 2024: Case auto, biglietti, orari e come arrivare

Il Salone dell’Auto di Torino è pronto a risplendere con la sua nuova edizione, targata 2024, dal 13 al 15 settembre. Il capoluogo piemontese, città simbolo delle quattro ruote all’italiana, sarà il palcoscenico di una kermesse che annuncia di essere molto interessante. Saranno ben 41 i marchi automobilistici che prenderanno parte alla rassegna, riempiendo la mitica città sabauda di passione ed emozione per scoprire le nuove proposte del settore. Non solo, perché oltre agli stand ci saranno ulteriori motivi di intrattenimento e la possibilità di cimentarsi in test drive di auto elettriche, plug-in e ibride per mettere a portata di tutti un pianeta ancora inesplorato – per molti – come quello dell’elettrificazione.

LE CASE PRESENTI AL SALONE DI TORINO 2024

Come dicevamo, saranno ben 41 i marchi automobilistici che hanno risposto presente al richiamo del Salone dell’Auto di Torino 2024:

Abarth;

Alfa Romeo;

Alpine;

BYD;

Citroën;

Dacia;

Dallara;

Dongfeng;

DR;

DS;

EVO;

Ferrari ;

; Fiat ;

; GFG Style;

Honda;

Ich-X;

Italdesign;

Jaecoo;

Jeep;

Lancia ;

; Lotus;

Mazda;

McLaren;

MG Motors;

Microlino;

Mole Urbana;

Nissan;

Omoda;

Opel ;

; Peugeot;

Pininfarina;

Polestar ;

; Porsche ;

; Renault;

Sportequipe;

Suzuki;

Tecnocad;

Tesla ;

; Tiger;

Voyah;

Inoltre, ci saranno anche realtà storiche dell’automobilismo nostrano italiana con l’esposizione di modelli di assoluto prestigio:

Collezione ASI BERTONE : Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, NSU Trapeze, Chevrolet Corvette Ramarro, Porsche Karisma, Lancia Kayak, Alfa Romeo Bella, Bertone Birusa, Aston Martin Jet 2, Fiat Barchetta Bertone.

: Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, NSU Trapeze, Chevrolet Corvette Ramarro, Porsche Karisma, Lancia Kayak, Alfa Romeo Bella, Bertone Birusa, Aston Martin Jet 2, Fiat Barchetta Bertone. Italdesign : Nissan GTR 50, Italdesign ZeroUno, Italdesign Parcour, Italdesign Quintessenza, Delorean DMC 12, Italdesign Asso di Picche 1973, Italdesign Assodi Picche in movimento; VW W12, Ford Mustang, Ford Mustang, Nazca C2, Lotus Esprit, VW UP beach, VW Touareg, Fiat Panda Strip, Italdesign DUERTA, Italdesin Whee-me, Italdesign Biga.

: Nissan GTR 50, Italdesign ZeroUno, Italdesign Parcour, Italdesign Quintessenza, Delorean DMC 12, Italdesign Asso di Picche 1973, Italdesign Assodi Picche in movimento; VW W12, Ford Mustang, Ford Mustang, Nazca C2, Lotus Esprit, VW UP beach, VW Touareg, Fiat Panda Strip, Italdesign DUERTA, Italdesin Whee-me, Italdesign Biga. Pininfarina : Automobili Pininfarina Battista, Pininfarina Sergio, Ferrari Testarossa.

: Automobili Pininfarina Battista, Pininfarina Sergio, Ferrari Testarossa. GFG Style : GFG Kangaroo, GFG Bandini Dora, GFG Vision 2030 Desert Raid e GFG Sibylla.

: GFG Kangaroo, GFG Bandini Dora, GFG Vision 2030 Desert Raid e GFG Sibylla. IED: Pagani Alisea, Alpine A4810, Suzuki Misano.

I BIGLIETTI DEL SALONE DI TORINO 2024

Il Salone di Torino 2024 è un’esperienza itinerante, una passeggiata all’aperto nelle vie centrali di una città di assoluto fascino e prestigio come il capoluogo piemontese. L’ingresso è totalmente libero e gratuito per il pubblico. Gli appuntamenti, invece, sono localizzati in piazza Carlo Felice, in piazza Castello, in piazzetta Reale e ai Giardini Reali.

In Piazza Carlo Felice ci sarà la possibilità di saggiare le qualità con delle prove su strade dei mezzi offerti da: alcuni costruttori (BYD, Nissan, Omoda, Tesla e XEV). Mentre in piazza Castello il copione è analogo ma ci si potrà mettere al volante di auto marchiate Nissan e Polestar.

Si può scaricare il Free Pass Salone, biglietto elettronico – direttamente dal sito ufficiale – grazie al quale si potrà accedere a tutte le varie iniziative. Il pass permetterà anche di utilizzare treni e autobus e visitare i musei di Torino a prezzi speciali. Esiste anche uno sconto fino all’80% sul prezzo Base dei biglietti per raggiungere Torino a bordo del Frecciarossa durante i giorni dell’evento. Per i bus di Flixbus invece lo sconto sarà del 15% per linee nazionali e internazionali. Infine, i biglietti giornalieri per i mezzi pubblici di Torino avranno prezzi ridotti.

Per quanto riguarda le visite invece i possessori di Freepass potranno accedere gratuitamente al Museo Nazionale Automobile, altri musei come Fondazione Torino Musei (Palazzo Madama, GAM e MAO), Fondazione Ordine Mauriziano (Palazzina di Caccia di Stupinigi, Precettoria Sant’Antonio di Ranverso, Abbazia Santa Maria di Staffarda), Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema, Museo Lavazza e Museo Nazionale del Risorgimento Italiano offriranno prezzi ridotti.

IL PROGRAMMA DEL SALONE DI TORINO 2024

Il Salone di Torino 2024 si terrà dal 13 al 15 settembre, dalle 9.00 alle 23.00. Il programma sarà così suddiviso:

Venerdì 13 settembre – La sfilata che celebra la storia dell’automobile

h 10.00 parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli;

h 10.20 parata prime vetture del 1900 con motore a scoppio;

h 10.45 parata prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi;

h 11.15 premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori;

h 12.15 parata Motorsport.

Sabato 14 settembre ore 11.00 – La sfilata dei capolavori del design

I prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri presenti sfileranno nel circuito cittadino allestito per l’occasione, insieme alle one off restomod. A seguire la parata delle Formula 1 storiche e delle regine di tutti gli sport motoristici.

Domenica 15 settembre ore 11.00 – La sfilata delle icone del motorsport

La celebrazione del mito di Miki Biasion con oltre 100 leggendarie Delta integrali che sfileranno prima delle Formula 1 storiche e delle regine di tutti gli sport motoristici. Chiuderanno la parata i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri. Ci sarà anche Autolook Awards, il premio alla comunicazione dei team che partecipano a tutte le discipline del motorsport.