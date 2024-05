Renault Symbioz: il nuovo SUV familiare con un bagagliaio Super

Renault Symbioz, questo è il nome del nuovo C-SUV, abbastanza compatto fuori ma altamente spazioso e confortevole dentro. Il costruttore francese sorprende il grande pubblico con un prodotto inedito che si colloca precisamente tra la rinnovata Captur e la più grande Austral. La sua linea è moderna e dinamica, perfetta per una famiglia in espansione che non disdegna stile e tecnologia. Presente un’unica motorizzazione: E-Tech Full Hybrid da 145 CV. I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma a partire da giugno verrà fatta chiarezza, anche perché in quel periodo inizierà ufficialmente la sua commercializzazione. Prime consegne a settembre 2024.

UN BAGAGLIAIO DA URLO PER RENAULT SYMBIOZ

La nuova Renault Symbioz ripropone gli stilemi delle ultime nate della Casa, ma ci mette un pizzico di personalità in più, utile per imporsi in un mercato competitivo e che non fa sconti. Anche l’occhio, d’altronde, vuole la sua parte. Al di là delle sue linee tanto levigate quanto affilate, delle sue proporzioni armoniche, quello che colpisce sono le dimensioni. Il suo punto di forza, infatti è quel bagagliaio che si pone al vertice della categoria per capacità di carico: 624 litri sfruttando la panchetta scorrevole, utilizzabile quando non ci sono passeggeri posteriori da portare a spasso. In versione standard, comunque, fa egregiamente il proprio lavoro: 492 litri. La sua capienza massima tocca quota 1.582 litri abbattendo del tutto la panchetta. Provvista di cerchi da 18 e 19″, la nuova Renault Symbioz ha una presenza scenica di tutto rispetto.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,41 metri;

: 4,41 metri; Larghezza: 1,79 metri;

Altezza: 1,57 metri;

Passo: 2,63 metri.

RENAULT SYMBIOZ UN ABITACOLO MODERNO

La neonata Renault Symbioz è un modello inedito nella storia del marchio, ciononostante condivide alcune sezioni dell’abitacolo con altri modelli già presenti in listino, a partire dalla Clio. La piattaforma, in fondo, è la stessa: la CMF-B. La plancia presenta ancora i tasti fisici essenziali, tornati prepotentemente in auge negli ultimi tempi, anche per motivi di minore distrazione alla guida. Per il resto, la strumentazione è completamente digitale, caratterizzata da un quadro da 10,3” e da un altro schermo per l’infotainment da 10,2″ posizionato in modo verticale al centro della plancia. Il sistema operativo è tarato su Android Automotive 12, quindi integra una serie di funzioni e applicazioni by Google tipici degli smartphone di ultima generazione.

Presente anche la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Scenografico e affascinante è il tetto in vetro panoramico Solarbay, introdotto per la prima volta su Rafale e Scenic elettrica. Quest’ultimo consente di opacizzare il vetro quando è necessaria la protezione dai raggi del sole, tornando trasparente quando invece si desidera una visibilità superiore. In ogni caso, l’effetto è “wow”, come suggerisce la stessa Casa transalpina.

IL MOTORE E-TECH FULL HYBRID DI RENAULT SYMBIOZ

La nuova Renault Symbioz è equipaggiata con un unico propulsore E-Tech Full Hybrid, il quale lavora grazie a un motore elettrico da 36 kW con batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, attivo prevalentemente in città, e un’unità a benzina 4 cilindri da 1,6 litri e 94 CV. La potenza di sistema è quindi di 145 CV. A disposizione c’è persino un generatore da 18 kW, che si occupa anche del recupero di energia in frenata. Questo operoso motopropulsore garantisce un ottimo comportamento su strada e un consumo medio, nel ciclo WLTP, di 4,6 litri ogni 100 chilometri. Un buon risultato.

Grazie alla modalità E-Save inoltre, si può mantenere carica la batteria (minimo 40%) per usarla poi in zone di traffico limitato o per effettuare un sorpasso.Infine, la trazione è anteriore mentre la trasmissione è affidata a un cambio automatico multimodale che prevede 4 rapporti per il motore a benzina e 2 per l’elettrico che, in combinata, offrono una combinazione di 14 abbinamenti. Il piacere di guida è garantito in ogni frangente.