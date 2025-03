Quali sono le migliori Station Wagon in vendita?

La scelta di una station wagon come auto familiare è l’unica alternativa più moderata al tradizionale SUV, se si esclude l’ipotesi di orientarsi sul MPV. Ma negli ultimi anni i modelli di auto station wagon in vendita sono notevolmente diminuiti, così l’Automobile Club Tedesco (ADAC), ha voluto verificare qual è la migliore Station Wagon in vendita e se ha ancora senso spendere molti soldi per acquistare un’auto tedesca, riponendo elevate aspettative dall’investimento. L’ADAC ha condotto un test comparativo tra tre modelli ancora disponibili sul mercato per individuare la migliore tra BMW Serie 5 Touring, Mercedes Classe E Station Wagon e Škoda Superb Combi. Le vetture, tutte equipaggiate con motore diesel 2.0 litri e cambio automatico, hanno dimostrato che il prezzo più alto non corrisponde necessariamente alla migliore soluzione.

CAPACITÀ DI CARICO, SPAZIO E FUNZIONALITÀ

Nel test ADAC, la Škoda Superb si è distinta per la maggiore capacità di carico, nonostante una lunghezza inferiore ai concorrenti (4,90 metri contro i 5,06 della BMW). Il bagagliaio della Superb è il più capiente, con sedili posteriori abbattibili e un ampio passaggio centrale per il carico. Mercedes e BMW offrono il portellone posteriore elettrico di serie, mentre Škoda lo prevede come optional. Tuttavia, la Serie 5 Touring ha il bagagliaio più piccolo e perde punti per la mancanza del lunotto posteriore apribile separatamente.

Per quanto riguarda la capacità di traino, la Superb è in vantaggio con 2,2 tonnellate, seguita dalla Classe E con 2,1 tonnellate e dalla BMW con 2,0 tonnellate. Sul carico che si può trasportare in auto, invece, la Škoda si ferma a 565 kg, leggermente inferiore ai concorrenti.

QUALITÀ E FINITURE DEGLI INTERNI

La Mercedes Classe E vanta un abitacolo elegante, anche se alcuni elementi tendono a scricchiolare sotto pressione. BMW, sorprendentemente, si colloca poco sopra la Škoda, penalizzata da finiture meno curate rispetto ai modelli precedenti. La Škoda Superb, pur offrendo interni spaziosi e ben rifiniti, non raggiunge la qualità premium delle rivali.

ESPERIENZA DI GUIDA E COMFORT

Sul fronte dell’ergonomia e della praticità, la Škoda Superb vince grazie a un’interfaccia utente intuitiva, con touchscreen ben posizionato e comandi fisici per la climatizzazione. BMW e Mercedes puntano sui touchscreen, ma con soluzioni meno pratiche nella guida quotidiana, un limite emerso anche in questo recente test comparativo.

Dal punto di vista delle prestazioni, il motore della BMW 520d Touring si distingue per l’erogazione della potenza e la fluidità del cambio automatico ZF. Tuttavia, il comfort di marcia è penalizzato dall’assenza delle sospensioni adattive presenti sulle concorrenti. Mercedes e Škoda offrono un comfort superiore, grazie agli ammortizzatori adattivi e, nel caso della Classe E, alle sospensioni pneumatiche.

In termini di consumi, la BMW si rivela la più efficiente con 5,6 l/100 km, seguita dalla Mercedes (5,8 l/100 km) e dalla Škoda (6,0 l/100 km). La differenza, seppur minima, conferma il vantaggio della Serie 5, che beneficia della trazione posteriore e di una gestione più efficiente della potenza.

CONCLUSIONE: IL MIGLIOR COMPROMESSO TRA QUALITÀ E PREZZO

Con un punteggio complessivo di 1,7, la Škoda Superb Combi si aggiudica la vittoria in questo test comparativo. Pur non essendo l’opzione più lussuosa, la station wagon ceca si distingue per l’abitabilità, la praticità dei comandi e la qualità di guida confortevole. Mercedes Classe E si conferma una scelta premium con finiture curate e grande comfort, mentre BMW Serie 5 offre il miglior motore ma perde punti per la ridotta capacità di carico e la mancanza di alcune dotazioni essenziali.

Se il budget non è un limite, Mercedes e BMW offrono raffinatezza e tecnologia. Tuttavia, per chi cerca un’auto spaziosa, ben equipaggiata e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, la Škoda Superb Combi si conferma la scelta vincente.