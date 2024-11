Quali Marche auto vendono di più al mondo? I dati Q3 di fine 2024

Il mercato automobilistico globale nei primi tre trimestri del 2024 ha mostrato un panorama complesso e dinamico, profondamente influenzato dalle performance dei principali Costruttori in Europa, USA e Cina. Per molti Brand “l’effetto Cina” ha significato un calo delle vendite, per alcuni invece è il principale mercato di crescita. Mentre per altri, come ad esempio Stellantis, la Cina non ha alcun influsso e il crollo sarebbe da cercare altrove. Un’analisi dettagliata di Felipe Munoz dei dati elaborati da Car Industry Analysis evidenzia i trend più significativi e mostra quali Marche auto vendono di più al mondo a fine 2024.

TOYOTA: IN TESTA RESISTE ALLA CINA

Toyota rimane il leader globale nelle vendite autoveicoli leggeri (circa 7,9 milioni) nonostante una flessione del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo calo è stato attribuito principalmente a una contrazione del 10% nel mercato cinese, dove il marchio affronta una crescente concorrenza. Tuttavia, Toyota mantiene una posizione dominante negli Stati Uniti, in Europa e nei mercati emergenti, consolidando la sua leadership grazie a un portafoglio diversificato e a un forte posizionamento nei segmenti più popolari.

VOLKSWAGEN: L’OMBRA DELLA CINA E L’ADATTAMENTO ELETTRICO

Nella perenne battaglia con Toyota alla leadership mondiale, il Gruppo Volkswagen ha registrato una riduzione delle vendite del 2,8% (tot. vendite poco più di 6,5 milioni), con una perdita significativa in Cina (-10%), dove ci ha rimesso anche la leadership storica. Il calo, secondo Munoz, è stato aggravato dalle difficoltà nel posizionamento dei veicoli elettrici al di fuori dell’Europa. Una condizione che ha spinto il gruppo a considerare collaborazioni con produttori cinesi per ottimizzare i costi e incrementare la competitività. L’Europa rimane il baluardo per Volkswagen, ma le sfide nel mercato elettrico globale mettono sotto pressione il modello di business tradizionale del colosso tedesco e si fa seria la possibilità di tagli del personale e chiusure di stabilimenti.

HYUNDAI-KIA: IL CROLLO IN CINA E LA STABILITÀ NEGLI USA

Il gruppo Hyundai-Kia ha visto un calo dell’1,6% nelle vendite globali (poco meno di 5,4 milioni di autoveicoli leggeri). Sebbene il mercato statunitense si sia mantenuto stabile, con risultati incoraggianti, le vendite in Cina sono crollate del 37%, compromettendo la performance complessiva.

STELLANTIS: CALO NON CONDIZIONATO DALLA CINA

Stellantis si distingue come il caso più critico tra i principali gruppi automobilistici, con un calo delle vendite del 15%, pari a circa 700.000 unità in meno rispetto all’anno precedente (nel Q1-Q3 2024 ha venduto 4,105 milioni di veicoli). Nonostante la sua limitata esposizione al mercato cinese, il gruppo ha registrato flessioni significative sia negli Stati Uniti (-17%) che in Europa (-15%). Munoz sottolinea la mancanza di nuovi modelli per sette dei suoi tredici marchi, e questo spesso è un indicatore della sostenibilità delle operazioni industriali a medio termine.

GENERAL MOTORS E FORD: RISULTATI CONTRASTANTI IN CINA E USA

General Motors ha visto un calo del 44% nelle vendite in Cina, il suo secondo mercato per importanza, compensato solo parzialmente dai miglioramenti nelle vendite di veicoli elettrici che hanno portato il totale vendite fino al Q3 2024 a 3,387 milioni.

Ford, invece, ha mostrato una crescita contenuta (a 3,282 milioni) grazie a un aumento del 3% negli Stati Uniti. Ma ha subito flessioni in Cina (-16%) e in Europa (-7%), confermando l’importanza del mercato nordamericano per il Costruttore.

HONDA: ESPANSIONE IN EUROPA, PRESSIONI IN CINA

Honda ha registrato una riduzione complessiva del 3,7%, con un crollo del 26% in Cina (parziale Q1-Q3 2024, 2,774 milioni). Tuttavia, il marchio giapponese ha ottenuto una crescita impressionante del 30% in Europa, sebbene i volumi rimangano marginali rispetto a quelli dei suoi mercati principali in Asia e negli Stati Uniti.

BYD: LA RIVELAZIONE DEL MERCATO AUTO 2024

BYD emerge dall’analisi come il vero protagonista dell’anno, con un incremento delle vendite globali del 32%, trainato da una domanda in Cina, che rappresenta l’89% delle sue vendite totali (2,75 milioni). La crescente espansione in Sud-est asiatico, America Latina ed Europa conferma comunque la strategia globale del marchio, posizionandolo tra i potenziali top 5 mondiali del 2024.

La Top 10 delle Marche auto che vendono di più al mondo a fine 2024, si chiude con Nissan (9°, 2,505 milioni) e Suzuki (10°, 2,451 milioni).

GEELY E XIAOMI: I NUOVI PROTAGONISTI CINESI

Geely ha registrato una crescita del 22%, sostenuta dai successi dei marchi Volvo, ZEEKR e Galaxy, particolarmente apprezzati in Cina. Il gruppo totalizza al Q3 2024 un totale di 2,276 milioni.

Xiaomi, pur essendo un attore emergente, si avvia a raggiungere le 100.000 unità vendute entro la fine dell’anno, segnalando la crescente importanza dei nuovi player cinesi. Nella classifica che potete vedere a tutta larghezza cliccando l’immagine in alto, Xiaomi è al momento 40°, raggiunto unicamente con le vendite della prima auto elettrica Xiaomi SU7.