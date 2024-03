C’è un motivo se Fiat è il Brand Stellantis che ha riscosso più successo nelle vendite 2023, al punto di diventare primo marchio del gruppo. Con l’ingresso di nuovi player nel mercato e l’aumento dei prezzi generalizzato, Fiat non è più il Costruttore di auto economiche che hanno motorizzato l’Italia. Ma negli anni ha saputo sempre affiancare modelli popolari a versioni più lussuose (vedi gli allestimenti superaccessoriati HLX) o estreme (le versioni turbo, HGT e Abarth 20 valvole). Ma oggi qual è la Fiat più costosa che si può acquistare in Italia? Ecco tutti i modelli in listino alla data di pubblicazione dell’articolo.

I MODELLI FIAT PIU’ VENDUTI NEL MONDO NEL 2023

Fiat non ha mai puntato sul lusso, altrimenti avrebbe pestato i piedi ai modelli Lancia, fondamentalmente gli stessi sottopelle, ma con contenuti di pregio. Oggi che c’è Stellantis, sotto il logo delle future Lancia, a partire dalla Nuova Ypsilon Ibrida, non c’è più “una Fiat”, ma questa è una parentesi di cui non parleremo in questo articolo.

Nonostante questi avvicendamenti, Fiat non ha mai perso la sua attrattiva di auto di sostanza per la famiglia. Lo dimostrano i dati di vendite 2023, anno in cui Fiat ha registrato una crescita del +12% a livello globale. I modelli Fiat più venduti nel mondo non sono certamente quelli più costosi (questi li vediamo nel prossimo paragrafo). Mentre a seconda del mercato, sono state vendute maggiormente:

Fiat Panda in Italia;

in Italia; Fiat Tipo in Turchia e Algeria (il maggiore mercato di Fiat nel 2023 con circa 79% di vendite);

in Turchia e Algeria (il maggiore mercato di Fiat nel 2023 con circa 79% di vendite); Fiat Strada in Brasile;

LA FIAT PIÙ COSTOSA: ECCO QUAL È LA VERSIONE DEI MODELLI IN LISTINO

In passato bisognava davvero essere pretenziosi per spendere un sacco di soldi per una Fiat e, come detto, orientarsi su modelli che nascevano già con allestimenti ricchi o per girare anche in pista o nei rally. Sfogliando il listino dei modelli venduti in Italia, le cose sono molto cambiate, come per tutti i Costruttori. Ecco quali sono oggi i modelli Fiat più costosi e qual è il prezzo di listino, al netto di eventuali sconti, offerte e incentivi.

Fiat Topolino Dolcevita , 7.543,68 €. Pur non avendo le portiere costa quanto la Topolino normale, quindi difatti è come pagarla di più;

, 7.543,68 €. Pur non avendo le portiere costa quanto la Topolino normale, quindi difatti è come pagarla di più; Fiat Panda 1.0 Hybrid , 15.500 €;

, 15.500 €; Fiat 500C Collezione 1957 , 25.900 €;

, 25.900 €; Fiat Tipo Station Wagon 1.5 TURBO Hybrid , 28.400 €;

, 28.400 €; Fiat 500X Dolcevita 5 TURBO Hybrid , 30.950 €;

, 30.950 €; Fiat 500e Cabrio , 32.450 €;

, 32.450 €; Fiat 600e (RED), 35.950 €;

E’ chiaro che personalizzando ulteriormente l’auto non c’è limite di spesa e a quel punto la Fiat più costosa rischia di diventare un capriccio.

PER SPENDERE DI PIÙ BASTA SCEGLIERE I MODELLI ABARTH PIU’ COSTOSI

A questo punto perché non puntare a una “Fiat” anche più divertente da guidare? Ecco quali sono le auto Abarth ancora in vendita più costose: