Porsche 911, sarà ibrida: tutte le evoluzioni del mito fino all’HEV

Da oltre sessant’anni la Porsche 911 rappresenta un mito, una fuoriserie versatile e spendibile in ogni frangente, come ebbe modo di dire il figlio del fondatore, il grande Ferry Porsche: “La 911 è l’unica auto con la quale si può correre un safari in Africa o a Le Mans, andare a teatro o percorrere le strade di New York”. In oltre sei decadi di entusiasmante storia, la più celebre icona della sportività in salsa tedesca ha vissuto momenti critici e cavalcato vette di rara gioia, mentre adesso è pronta a intraprendere un nuovo sentiero che porta all’elettrificazione. Nel corso di quest’anno, infatti, esordirà sulla scena globale la prima Porsche 911 ibrida. La tribù dei “porschisti” è solitamente refrattaria ai grandi cambiamenti, nonostante in passato siano state affrontate rivoluzioni ben più notevoli, e più di qualcuno ha esternato il proprio malumore. In fondo, se il prodotto sarà buono anche i mugugni lasceranno spazio ai sorrisi.

PORSCHE 911: NON SARA’ UNA CLASSICA IBRIDA

Porsche tendenzialmente non sceglie delle soluzioni tecniche convenzionali e anche stavolta opta per fare di testa sua. La sua più celebre creatura non sarà una plug-in hybrid come molti si aspettano, ma adotterà un sistema con recupero di energia durante le fasi di decelerazione e frenata. A divenire il banco di prova dell’elettrificazione ci penserà il motore boxer 3 litri turbocompresso, sul quale giungerà in aiuto un supporto mild hybrid installato nella trasmissione e un assale anteriore elettrificato.

Proprio sull’avantreno dovrebbe intervenire un motogeneratore sospinto da una batteria agli ioni di litio che, per dimensioni, potrebbe copiare i valori delle auto full hybrid (1,5 kWh) a vantaggio della leggerezza dell’elettrificazione. Per ulteriori conferme sarà sufficiente aspettare le delucidazioni da parte di Porsche, che arriveranno puntualmente nei prossimi mesi.

PORSCHE 911: LE RIVOLUZIONI TECNICHE

Non è stato un percorso immobile quello della Porsche 911 attraverso il tempo, ma contornato di sbalzi e ripartenze. Quando tutti la davano ormai per spacciata e prossima alla pensione, è arrivato il turbo a darle nuova linfa e rinnovata vitalità. Quando la Porsche 911 Turbo viene presentata al Salone di Ginevra del 1974, i tecnici della Casa di Zuffenhausen hanno svolto bene i compiti per casa, e mostrano la propria berlinetta con una piccola ma significativa rivoluzione: turbocompressore e regolazione della pressione di sovralimentazione, tecnologia derivata direttamente dal motorsport per essere impiegata sulla strada.

Sul finire degli anni ’80 del secolo scorso, invece, la Porsche 911 (964) – nonostante un aspetto timidamente rinnovato – introduce una serie di dispostivi per innalzare sensibilmente la sicurezza a bordo: nuovo spoiler posteriore a estensione automatica, ABS, servosterzo e airbag (dal 1991). In via opzionale disponibili anche la trazione integrale e un cambio automatico.

IL PASSAGGIO DALL’ARIA ALL’ACQUA PER LA PORSCHE 911

Il più grosso passaggio generazionale da far digerire ai puristi del marchio è stato quello arrivato in corrispondenza del lancio della Porsche 911 (996) nel 1997. Fin dal 1963 (qui l’omaggio per i 50 anni), lo schema della sportiva tedesca aveva previsto un motore boxer raffreddato ad aria, tuttavia, per soddisfare i regolamenti più stringenti sui gas di scarico e realizzare una maggior potenza con un consumo ridotto, gli ingegneri dovettero passare dalle precedenti due a quattro valvole per cilindro.

Questo generava più calore nella testata, a cui il raffreddamento ad aria non poneva rimedio. Non restava che tracciare una nuova strada, il propulsore boxer rimaneva saldamente al suo posto, ma il raffreddamento avveniva tramite liquido. Ovviamente in una prima fase ci fu una schiera di debordanti “no” da parte del grande pubblico, ma alla fine l’evoluzione ha fatto il suo percorso.

PORSCHE 911, PRONTA A NUOVE SFIDE

Negli ultimi anni la Porsche 911 ha continuato a progredire per affrontare le nuove sfide della mobilità, festeggiando nel 2017 il traguardo del primo milione di esemplari costruiti. Nel frattempo, la sportiva tedesca è diventata più tecnologica, sicura e intelligente. Ora, alle porte si staglia la figura dell’ibridazione, ma osservando il passato questo nuovo passaggio non fa così paura.