Polestar 4 arriva ufficialmente in Italia: caratteristiche e prezzi

L’attesa è finalmente terminata. L’affascinante Polestar 4, SUV coupé dalla linea avveniristica e inconsueta, è arrivata sul mercato italiano. Dopo il lancio a fine 2023 in Cina, la splendida elettrica dallo charme algido e scandinavo è stata svelata per la prima volta presso lo Space di Milano. Lo spazio meneghino è il primo baluardo nel quale ammirare con attenzione i punti di forza che si nascondono dietro a questo magnetico veicolo. L’auto, dunque, è ordinabile mentre le prime consegne sono collocate temporalmente ad agosto di quest’anno. A partire dalla seconda metà di maggio, Polestar 4 sarà visibile anche nello showroom Polestar di Roma.

POLESTAR 4: LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Polestar 4 è un SUV coupé elettrico ad alte performance, dalla presenza scenica molto forte. La stazza, infatti, è decisamente importante:

4.840 mm di lunghezza;

2.139 mm larghezza;

1.534 mm altezza;

2.999 mm di passo

L’auto adotta la piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely, una delle più raffinate e moderne in circolazione, pensata per avere comportamento su strada coinvolgente, un elevato comfort e una sicurezza di primo livello. Ma non solo, perché questa base si distingue anche per circolarità e utilizzo di materiali riciclati e sostenibili per la configurazione degli interni.

Dunque, Polestar 4 viene declinata in due differenti versioni:

Long Range Single Motor , dotata di un unico propulsore collocato sull’asse posteriore, e dalla potenza di 200 kW (272 CV) e 343 Nm;

, dotata di un unico propulsore collocato sull’asse posteriore, e dalla potenza di 200 kW (272 CV) e 343 Nm; Long Range Dual Motor, caratterizzata da due motori collocati su entrambi gli assi per avere una trazione integrale, in grado di sviluppare 400 kW (544 CV) di potenza e 686 Nm.

In entrambi i casi è presente una batteria agli ioni di litio da 400 V con una capacità di 100 kWh, che garantisce un’autonomia, di 610 chilometri per la Single Motor e di 580 chilometri per la Dual Motor, secondo il ciclo WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, Polestar 4 funziona con qualsiasi modello disponibile e ricarica in alternata fino a 11 kW di serie o fino a 22 kW con l’aggiornamento. Si può fare anche un pieno di energia in corrente continua da una colonnina HPC fino ad una potenza massima di 200 kW. In questo caso bastano 30 minuti per passare dal 10 all’80% di autonomia.

UNO STILE NON CONVENZIONALE PER POLESTAR 4

Polestar 4 è un SUV che si distingue dalla massa per alcune peculiarità stilistiche. Il frontale è basso e sormontato da gruppi ottici che formano una “Y” rovesciata, mentre il tetto segue un andamento ad arco che termina la propria corsa in una coda che presenta un timido spoiler, esaltata da una striscia luminosa rastremata che si estende a tutta larghezza. L’aspetto che però spicca sopra tutto, ed è completamente originale, è l’assenza del lunotto. L’effetto che si vuole ottenere è quello della conchiglia, pensato per valorizzare il comfort per i passeggeri posteriori. Per vedere la strada alle spalle del guidatore, c’è un monitor che proietta le immagini riprese dalla telecamera posteriore in alta definizione.

L’abitacolo è nel segno del minimalismo tipico della tradizione scandinava, reso molto luminoso dal tetto vetrato che si estende fino alla seconda fila di sedili. Sulla plancia, dove non sono presenti tati fisici, fa capolino lo schermo touch da 15,4” del sistema infotainment, che ha un sistema operativo Android e la maggior parte delle funzioni di bordo aggiornabili “over the air”. Anche il quadro strumenti è totalmente digitale da 10,2” ed è integrato da un head-up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni relative al veicolo, i segnali stradali e le indicazioni del navigatore.

POLESTAR 4: SICUREZZA E PREZZI

Il nuovo SUV coupé Polestar 4 offre un livello di sicurezza molto alto, grazie a tanti dispositivi moderni ed efficaci, presenti di serie. Fra questi ci sono:

Radar, telecamere e sensori;

Sistema di monitoraggio del conducente;

Pilot Assist;

Adaptive Cruise Control ;

; Intelligent Speed Assist;

Assistenza al parcheggio;

Assistenza per il mantenimento corsia;

Prevenzione delle collisioni anteriori e posteriori;

Illuminazione intelligente ;

; Sicurezza della batteria;

Protezione post-impatto.

Il listino prezzi della Polestar 4 parte dai 66.900 euro della Long range Single motor (consegna inclusa), mentre ci vogliono 73.900 euro per la Long range Dual motor (consegna inclusa).