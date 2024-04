Opel Grandland: focus sulle innovazioni del nuovo SUV elettrico

Il nuovo Opel Grandland, grande SUV del brand tedesco, si presenta in scena con un bel carico di novità. Pregevole la parentela stretta con la concept car Opel Experimental, dalla quale il novello Grandland ha preso ispirazione per alcune scelte di design, fra le quali spiccano il 3D Vizor con il logo Blitz illuminato al centro e la scritta “Opel” illuminata in modo costante sul retro. Le novità, però, non si fermano alla mera estetica ma vanno anche più in profondità, a cominciare dalla piattaforma STLA Medium, nativa BEV, e dalla configurazione piatta della batteria che consente una capacità da 98 kWh.

L’ESTETICA DI NUOVA OPEL GRANDLAND

Il nuovo SUV Opel Grandland si presenta al grande pubblico con una stazza di notevole impatto, che trasmette robustezza e solidità al primo sguardo. A questo aspetto di vigoria concorrono anche i cerchi in lega fino a 20 pollici, che completano l’immagine generale in modo armonico. L’elemento caratteristico della vettura è però il Vizor 3D, il volto, reso ancora più evidente dalla tecnologia Edge Light. Questa tipologia di design scelta per il nuovo SUV si chiama “Opel Compass“, la bussola, introdotta dalla concept car Experimental. Si basa sulla piega centrale del cofano, con tutti gli altri elementi organizzati orizzontalmente con l’emblema “Electrified Blitz” al centro.

Un’altra sfiziosa introduzione riguarda gli Intelli-Lux Pixel Matrix HD, una tecnologia che debutta su nuova Opel Grandland. Il sistema offre oltre 51.200 elementi per la distribuzione della luce ad alta definizione e proietta un fascio di luce molto più luminoso e omogeneo dei Matrix Light Standard, garantendo che gli altri utenti della strada non vengano abbagliati. Un meccanismo molto intelligente, che reagisce con il traffico e le condizioni di viabilità circostante, tramite l’uso di telecamere.

L’abitacolo, invece, è stato pensato per essere un ambiente arioso e confortevole, molto moderno. Non è un caso, quindi, che la digitalizzazione sia l’elemento trainante, a partire dal display centrale da 16’’ leggermente orientato al guidatore e dal quadro strumenti ampio e completamente digitale posto dietro al volante. Presente anche l’head-up display Intelli-HUD, per mantenere lo sguardo sempre vigile sulla strada.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4650 mm;

Larghezza: 1905 mm;

Altezza: 1660 mm

Passo di 2.784 mm

OPEL GRANDLAND: AUTONOMIA DA 700 CHILOMETRI PER LA ELECTRIC

La nuova Opel Grandland è la prima vettura del “Blitz” a godere della piattaforma STLA Medium realizzata da Stellantis. Grazie questa architettura, al nuovo pacco batterie piatte fino a 98 kWh e a funzioni di risparmio energetico come la pompa di calore, il motore elettrico del SUV tedesco raggiunge un’autonomia di 700 chilometri (ciclo WLTP). Questo nuovo modello permette anche di ricaricare in modo abbastanza rapido, infatti in una stazione di ricarica rapida pubblica, ci vogliono circa 26 minuti per raggiungere l’80% della batteria.

SICUREZZA A BORDO DI OPEL GRANDLAND

Un veicolo così moderno come il nuovo Opel Grandland non può non puntare sui più moderni dispositivi di sicurezza. Infatti, il SUV prodotto in Germania, sfoggia una lunga lista di ADAS, che comprende di serie:

Automatic Cruise Control con funzione Stop & Go;

Extended Traffic Sign Recognition;

Intelligent Speed Adjustment ;

; In Crash Braking, un sistema che ha lo scopo di aiutare a evitare collisioni secondarie in caso di incidente.

A richiesta è disponibile anche il sistema Intelli-Drive 2.0, che integra diversi assistenti elettronici e li combina con l’assistenza semiautomatica al cambio di corsia e l’adattamento della velocità consigliata. Se la corsia di destinazione è libera, l’assistente guida Opel Grandland nella corsia desiderata con piccoli movimenti automatici dello sterzo. Inoltre, l’adattamento della velocità consigliata garantisce che, se confermato dal conducente, la velocità del veicolo venga ridotta quando viene raggiunto un nuovo limite di velocità. Oltre ai sensori, Intelli-Drive 2.0 usa anche le informazioni provenienti dalla rete over-the-air. Infine, le manovre di parcheggio sono facilitate dai piloti di parcheggio anteriori e posteriori, dalla telecamera posteriore con funzione di pulizia automatica e dalla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi.