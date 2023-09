Nuovo Ford Ranger 2025: com’è la versione Plug-in in arrivo

L’elettrificazione arriverà anche nella gamma europea dei pick-up di Ford: con il Nuovo Ford Ranger 2025, infatti, la casa americana introdurrà, per la prima volta sul mercato europeo, una motorizzazione Plug-In Hybrid per il suo pick-up più venduto in Europa. Il lancio non è immediato ma l’annuncio è ufficiale ed è arrivato in queste ore con un comunicato da parte di Ford Europa. Vediamo tutti i dettagli ufficiali sul Nuovo Ford Ranger 2025 destinato a diventare uno dei migliori pick-up in Europa.

NUOVO FORD RANGER 2025: SARA’ ANCHE PLUG-IN HYBRID

Ford ha confermato il lancio della versione ibrida del Ford Ranger 2025. La nuova variante andrà ad arricchire la gamma del modello più venduto in Europa della linea pick-up della casa americana garantendo:

una riduzione delle emissioni in tutti i contesti di utilizzo;

in tutti i contesti di utilizzo; la possibilità di sfruttare un funzionamento a zero emissioni, con il solo motore elettrico attivo;

Con la nuova versione Plug-In Hybrid del Ford Ranger 2025, il mercato dei pick-up di medie dimensioni registrerà l’arrivo di un modello elettrificato in grado di ritagliarsi uno spazio di primo piano in Europa dove i modelli ibridi continuano a rappresentare una porzione importante delle vendite.

LE SPECIFICHE DEL SISTEMA IBRIDO DEL NUOVO FORD RANGER 2025

Per il momento, Ford non ha fornito tutti i dettagli tecnici in merito al sistema ibrido del Nuovo Ford Ranger 2025. Le prime informazioni ufficiali, però, ci permettono di avere un’idea precisa in merito alle potenzialità del progetto. Il sistema ibrido sarà composto da:

un motore benzina Ford EcoBoost da 2,3 litri

un motore elettrico

un sistema di batterie ricaricabili in grado di garantire una guida puramente elettrica

Ford non ha fornito dettagli aggiuntivi in merito alle caratteristiche del sistema ibrido. L’azienda, però, ha confermato che l’autonomia del Ford Ranger 2025, in modalità a zero emissioni, sarà pari a oltre 45 chilometri.

LE CARATTERISTICHE DEL FORD RANGER 2025 IBRIDO

Il nuovo pick-up di Ford andrà ad arricchire la gamma di pick-up Ford, senza compromessi sull’usabilità. Ford, infatti, ha sottolineato che l’introduzione del sistema ibrido non comporterà una riduzione delle caratteristiche del pick-up. Il Nuovo Ford Ranger 2025 ibrido avrà un valore massimo del rimorchio frenato pari a 3.500 chilogrammi. Si tratta dello stesso valore del resto della gamma Ranger. Il pick-up, inoltre, integrerà la trazione integrale, già presente sul resto della gamma Ranger, e in grado di garantire le stesse potenzialità di utilizzo. La modalità a zero emissioni sarà attivabile, in qualsiasi momento (a condizione di avere energia sufficiente nelle batterie), direttamente dal conducente che potrà scegliere quando utilizzare il pick-up in elettrico.

PREZZO E DATA DI LANCIO DEL FORD RANGER 2025 IBRIDO

Per il momento, Ford non ha comunicato i prezzi del Nuovo Ford Ranger 2025 ibrido. Il nuovo modello arriverà sul mercato non prima della seconda metà del prossimo anno. Gli ordini saranno aperti soltanto nel corso dei prossimi mesi. Maggiori dettagli sul progetto, quindi, arriveranno nel prossimo futuro.