Nuova Suzuki S-Cross Hybrid: più ADAS, allo stesso prezzo

Il panorama dell’automotive deve fare i conti con delle normative più restringenti, che riguardano la sicurezza e la tecnologia a bordo. A partire dal 7 luglio, sulle vetture di nuova produzione sono obbligatori una serie di ADAS che andiamo a elencare brevemente:

l’adattamento intelligente della velocità,

il segnalatore di arresto di emergenza ;

; il rilevamento di oggetti e pedoni in retromarcia;

il mantenimento di corsia ;

; il misuratore della pressione degli pneumatici;

la registrazione dei dati relativi agli eventi.

Per non farsi trovare impreparata di fronte ai tempi che cambiano, Suzuki S-Cross Hybrid rinnova la sua gamma aggiungendo di serie un lungo elenco di dispositivi che aumentano la sicurezza, con un vantaggio cliente molto importante.

LA DOTAZIONE ADAS DI NUOVA SUZUKI S-CROSS

La nuova Suzuki S-Cross Hybrid beneficia dell’introduzione, soprattutto, di sistemi di assistenza alla guida, quali:

Sistema “Attentofrena” Liv. 2 – Dual Sensor Brake Support II (DSBS II) : il quale si innesta utilizzando un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare, che rileva con precisione i veicoli, le biciclette e i pedoni in un’ampia area circostante. Il dispositivo segnala la loro eventuale presenza e provvede, in caso di necessità, a rallentare la vettura per ridurre il rischio di collisioni frontali, diagonali o laterali e limitarne le eventuali conseguenze;

: il quale si innesta utilizzando un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare, che rileva con precisione i veicoli, le biciclette e i pedoni in un’ampia area circostante. Il dispositivo segnala la loro eventuale presenza e provvede, in caso di necessità, a rallentare la vettura per ridurre il rischio di collisioni frontali, diagonali o laterali e limitarne le eventuali conseguenze; Sistema “Guidadritto” Liv. 3” – integra i dispositivi Lane Keep Assist (LKA) e Lane Departure Prevention (LDP) : consente all’elettronica di tenere il veicolo al centro della corsia quando il cruise control adattivo è in funzione ed è pronta ad assistere la sterzata in caso di manovre d’emergenza, come in presenza di altri veicoli o di ostacoli;

: consente all’elettronica di tenere il veicolo al centro della corsia quando il cruise control adattivo è in funzione ed è pronta ad assistere la sterzata in caso di manovre d’emergenza, come in presenza di altri veicoli o di ostacoli; Sistema “Guardalastrada” – Driver Monitoring System (DMS) : S-Cross Hybrid è capace di controllare gli occhi e il viso del conducente, richiamandone l’attenzione quando riscontra distrazione o il rischio di un colpo di sonno;

: S-Cross Hybrid è capace di controllare gli occhi e il viso del conducente, richiamandone l’attenzione quando riscontra distrazione o il rischio di un colpo di sonno; Sistema “Occhioallimite” Liv. 2 – Traffic Sign Recognition (TSR): in grado non soltanto di leggere i segnali stradali, ma anche di permettere al conducente un rapido adeguamento della velocità ai limiti vigenti nel tratto di strada percorso quando cruise control adattivo in funzione.

Non finisce qui, perché l’elenco degli ADAS che si possono avere su S-Cross Hybrid si completa con:

“Guardaspalle” – Blind Spot Monitor (BSM);

“ Vaipure ” – Rear Cross Traffic Alert (RCTA);

” – Rear Cross Traffic Alert (RCTA); “Partifacile” – Hill hold control;

“ eCall ” chiamata di emergenza;

” chiamata di emergenza; “Failafila” con Stop&Go (nella versione con cambio automatico l’Adaptive Cruise Control (ACC) include questa funzione).

GLI ALLESTIMENTI DI SUZUKI S-CROSS HYBRID

La nuova Suzuki S-Cross Hybrid conferma gli allestimenti Top, Top+ e Starview.

L’allestimento TOP viene configurata di serie con i seguenti contenuti:

Sistema multimediale con schermo touch da 9’’;

Navigatore integrato;

Apple CarPlay con connessione wireless;

Android Auto con connessione wireless;

Sistema “Nontiabbaglio”;

Specchietto retrovisore elettrocromico.

Nell’ipotesi invece degli allestimenti Top+ e Starview la nuova Suzuki S-Cross Hybrid importa queste novità, che sono:

Android Auto con connessione wireless;

con connessione wireless; Sistema “nontiabbaglio”;

Specchietto retrovisore elettrocromico.

Le opzioni Top e Top+ sono offerte con motorizzazione 1.4 48V e cambio manuale. L’allestimento STARVIEW, invece, è sempre disponibile con cambio automatico e motorizzazione 1.5 140V. Su tutte le versioni è possibile abbinare la trazione integrale Suzuki ALLGRIP SELECT con albero di trasmissione e selettore di guida a 4 modalità.

I PREZZI DELLA NUOVA SUZUKI S-CROSS HYBRID

La nuova Suzuki S-Cross Hybrid parte da un prezzo di listino di 27.990 euro per la 1.4 48V 2WD 6MT TOP fino ad arrivare a 36.390 euro delle S-Cross Hybrid 1.5 140V 4WD AT STRAVIEW. La S-Cross Hybrid beneficia su tutte le versioni del listino degli incentivi statali al pari di tutti i modelli che compongono la gamma Suzuki 100% ibrida, come ad esempio accade per la versione 1.4 48V 2WD 6MT TOP, che grazie a 2500 euro di vantaggio cliente in caso permuta/rottamazione e 3000 euro di incentivi statali è offerta al prezzo promo di 22.490 euro.