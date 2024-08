Nuova Smart #5: piattaforma da 800 volt e 740 km di autonomia

Nella suggestiva cornice di Byron Bay, in Australia, è stata rivelato al mondo il nuovo SUV elettrico Smart #5. Si tratta di un modello molto atteso e che va a completare una gamma che, seppur priva dell’iconica ForTwo, adesso conta anche su #1 e #3. La neoarrivata, tra l’altro, ha il primato di essere la Smart più grande di sempre ed è il primo veicolo della famiglia che va a competere in un segmento affollato come quello dei SUV di media taglia. Ovviamente, le armi per combattere sono un design fuori dal coro, molta tecnologia, la trazione rigorosamente elettrica e un comfort che promette di essere premium.

Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, ha detto: “Siamo entusiasti di presentare al mondo il nostro primo SUV premium di medie dimensioni, la nuova Smart #5. Con questo veicolo, ci affacciamo su un nuovo segmento di mercato, confermando il nostro impegno verso la qualità, l’innovazione e la risposta alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Mentre ampliamo la nostra gamma di prodotti, rimaniamo concentrati nel fornire soluzioni di mobilità diversificate, adatte ai vari stili di vita in Europa e nel resto del mondo. Questo veicolo rappresenta non solo un nuovo livello di eccellenza per smart, ma anche un’opportunità per esplorare nuove possibilità nel campo della mobilità elettrica”.

LE DIMENSIONI DI SMART #5

Lo abbiamo anticipato nelle righe precedenti, la Smart #5 è il veicolo più grande prodotto dal marchio dell’universo Mercedes-Benz. Per ottenere questo piccolo primato sono serviti 4,7 metri di lunghezza e un passo di 2,9 metri. Il veicolo è inoltre dotato di 34 vani di stoccaggio, di un frunk anteriore da 72 litri e di un vano di carico posteriore che arriva fino a 1.530 litri. Insomma, tutti elementi che contribuiscono a rendere la #5 un veicolo versatile e improntato alla comodità, con il quale viaggiare può diventare un’esperienza piacevole.

SMART #5, STILE PERSONALE

La nuova Smart #5 è stata disegnata dal centro stile Mercedes-Benz utilizzando gli elementi di design tipici del marchio come:

il tetto panoramico sospeso;

le porte senza cornice ;

; gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti;

i gruppi ottici a sviluppo orizzontale sia all’anteriore che al posteriore;

logo Smart sul montante D.

Tra i dettagli premium troviamo gli specchietti bicolore e il coprimozzo con logo Smart flottante, sempre in posizione verticale anche durante la rotazione. Nella versione Summit Edition la Smart #5 – equipaggiata con il pacchetto Adventurers’ Collection – si presenta in scena con la barra luminosa sul tetto, il gancio di traino elettrico, le protezioni per il sottoscocca, il portapacchi, i gradini laterali, la borsa e la scala laterale.

Salendo a bordo troviamo un’interfaccia uomo-macchina (HMI) con un design intuitivo. Quindi, sono presenti un display head-up a realtà aumentata da 25,6’’, un quadro strumenti LCD Ultra HD a colori da 10,3’’ e due display AMOLED 2.5K da 13’’. Per quanto riguarda il comfort, la Smart #5 sfoggia i sedili “zero-gravity”, reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e dotati di curtain airbag a V, e cushion airbag nonché cinture di sicurezza direttamente nello schienale. I sedili posteriori hanno un ampio spazio per la testa di 1.060 mm, la regolazione dello schienale, un parasole elettrico e luci LED aereonautiche per la lettura. Esiste persino un’opzione comfort che aumenta lo spazio per le gambe semplicemente schiacciando un tasto.

Non mancano neppure le finiture in legno di quercia e gli elementi di design curvi e a sviluppo orizzontale. Infine, tra le funzionalità di comfort a bordo è presente l’illuminazione ambientale con 256 colori e la possibilità di regolare tutti i sedili per configurare l’abitacolo in uno spazio letto king-size, queen-size o singolo.

L’AUTONOMIA DELLA SMART #5

La Smart #5 utilizza una piattaforma da 800 volt e possiede una batteria da 100 kWh dotata di una funzione di ricarica ultra-rapida (4C), che permette di ricaricare fino al 70% della capacità in appena 15 minuti (ricarica dal 10% all’80%). L’autonomia supera i 740 km (ciclo omologativo CLTC), e una presa da 220 V nel bagagliaio offre una certa versatilità quando si è lontani dalla rete elettrica. Inoltre, il veicolo dispone di diverse modalità di guida, sia su strada che off-road, tra cui Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock.