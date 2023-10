Nuova MINI Cooper SE: tutte le caratteristiche della full electric

La gamma MINI si prepara a registrare il debutto della Nuova MINI Cooper SE. La nuova elettrica del brand britannico sarà disponibile in preordine nel corso dei prossimi giorni, per poi diventare una delle principali novità del mercato delle auto a zero emissioni a partire dai prossimi mesi. A distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale e in attesa dell’apertura ufficiale degli ordini, MINI ha diffuso nuovi dettagli sulle caratteristiche della Nuova MINI Cooper SE. Il progetto va ad arricchire la gamma elettrica del Gruppo BMW che, da pochi giorni, ha svelato anche l’inedita BMW iX2. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla dotazione, sul motore e su batteria e autonomia della nuova elettrica di MINI.

LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA MINI COOPER SE

La Nuova Mini Cooper SE riprende gli elementi di design che rendono iconico il design dei modelli MINI. Da segnalare, inoltre, la presenza di nuovi fari LED, con firme luminose opzionali. All’interno dell’abitacolo, invece, il protagonista è il display OLED rotondo e con pannello ad alta risoluzione. Dal display è possibile gestire tutti gli aspetti dell’elettrica di casa MINI. Da notare anche una ricca dotazione di sicurezza che include 12 sensori a ultrasuoni e 4 telecamere da collegare al MINI Parking Assistant Plus. C’è anche la funzione Remote 360 che consente di scattare una foto con le telecamere di bordo (dall’app MINI). Da segnalare anche MINI Digital Key Plus, funzione che permette di trasformare lo smartphone in una chiave digitale. Per il momento, non è ancora stata ufficializzata la dotazione di serie della Nuova Mini Cooper SE che, di certo, arriverà sul mercato con una gamma ricca e personalizzabile.

NUOVA MINI COOPER SE: MOTORE E BATTERIA

La Nuova MINI Cooper SE arriverà sul mercato, almeno inizialmente, in un’unica configurazione. L’elettrica della casa britannica avrà a sua disposizione un motore elettrico da:

218 CV

330 Nm

Il motore sarà supportato da una batteria da 54,2 kWh, con un’autonomia di 402 chilometri nel ciclo WLTP. Da segnalare anche la possibilità di ricarica fino a 95 kW, con la possibilità di passare dal 10% all’80% della carica in meno di 30 minuti. In termini di prestazioni, l’elettrica di MINI sarà in grado di completare lo scatto 0-100 km/h in 6,7 secondi. Si tratta di un valore paragonabile a quello raggiunto dalla versione JCW con motore benzina della MINI. In arrivo c’è anche la MINI Cooper E con motore da 184 CV e batteria ridotta a 40,7 kWh.

PREZZO E ORDINI DELLA NUOVA MINI COOPER SE

La Nuova MINI Cooper SE sarà disponibile in preordine nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2023. Per il momento, l’elettrica prevede un’unica configurazione ma, quasi sicuramente, ci saranno più allestimenti (l’azienda ha anticipato la presenza di quattro versioni) e vari pack di optional a disposizione dei clienti per personalizzare la vettura. Non è ancora stato ufficializzato, invece, il prezzo della Nuova MINI Cooper SE. L’elettrica di casa MINI dovrebbe ritagliarsi il suo spazio sul mercato italiano con un listino di partenza intorno ai 40.000 euro. Per gli automobilisti ci sarà la possibilità di sfruttare gli incentivi per ottenere una riduzione della spesa.