Nuova Lancia Delta HF Integrale: quando esce e cosa sappiamo

La Lancia Delta HF Integrale è un nome che risuona con forza tra gli appassionati di motori, evocando l’epoca purtroppo lontana dei grandi successi nel mondiale rally (ultimo titolo nel ’92). Negli ultimi anni, il possibile ritorno di questa vettura leggendaria ha alimentato discussioni e aspettative, a maggior ragione dopo le recenti conferme da parte di Lancia. Infatti, grazie a un rinnovato interesse per il brand sotto l’egida di Stellantis, la nuova Delta Integrale sembra destinata a riaffacciarsi sul mercato, ma in una veste profondamente diversa rispetto al passato. Le notizie emerse nelle ultime settimane, in particolare in occasione della presentazione della Ypsilon HF Racing, hanno fornito nuovi dettagli su questo progetto, suscitando curiosità su come Lancia intenda reinterpretare il mito. Ma quando esce la nuova Lancia Delta HF Integrale e quali sono le informazioni disponibili? Ecco cosa sappiamo fino a oggi.

LANCIA DELTA HF INTEGRALE: UN RITORNO ANNUNCIATO, MA ANCORA LONTANO

Lancia ha dunque confermato il ritorno della Lancia Delta HF Integrale, un progetto che si inserisce nel piano di rilancio del marchio, insieme al debutto della nuova Ypsilon e della futura Gamma. Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti autorevoli, la nuova Delta HF Integrale non vedrà la luce prima del 2027, con alcune indicazioni che suggeriscono addirittura il 2029. La stessa Lancia non ha fornito dettagli precisi sulla data di uscita, mantenendo un alone di mistero che alimenta l’attesa tra gli appassionati. La denominazione HF Integrale sarà riservata alle varianti ad alte prestazioni, come già visto con la Ypsilon HF, e il termine Integrale lascia supporre l’adozione di un sistema di trazione integrale, probabilmente tramite l’aggiunta di un secondo motore elettrico.

LA NUOVA DELTA INTEGRALE SARÀ ELETTRICA?

La nuova Lancia Delta HF Integrale si discosterà nettamente dalla sua antenata, che dominava i rally con il suo motore turbo benzina e la trazione integrale meccanica. Le indiscrezioni puntano su una vettura basata sulla piattaforma CMP di Stellantis, la stessa utilizzata per modelli come la Opel Mokka e la Peugeot E-208, oppure sulla più avanzata STLA Medium. Questa architettura supporta sia propulsori elettrici che termici, ma le indicazioni più recenti suggeriscono che la nuova Delta Integrale sarà probabilmente completamente elettrica, con una potenza stimata intorno ai 280 CV, simile a quella di altre sportive del gruppo come l’Alfa Romeo Junior Veloce. L’uso del termine “Integrale” implica un sistema a quattro ruote motrici, potenzialmente realizzato con due motori elettrici. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di una variante con motore a combustione interna, come suggerito dal CEO di Peugeot Alain Favey, anche se questa ipotesi rimane meno probabile alla luce delle strategie di elettrificazione di Stellantis. Gli appassionati si chiedono se questa transizione al full electric possa tradire lo spirito della Lancia Delta Integrale originale, ma per ora non ci sono conferme definitive.

LA NUOVA DELTA HF INTEGRALE TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

Sul fronte del design le informazioni ufficiali scarseggiano, ma i render circolati sul web (come quello di Simolude che correda questo articolo) offrono spunti interessanti. Questi concept immaginano una nuova Delta Integrale che conserva elementi iconici, come il montante C, ma introduce dettagli moderni, come una barra luminosa posteriore e un diffusore aggressivo. Lancia sembra intenzionata a bilanciare tradizione e innovazione, ispirandosi al concept Pu+Ra HPE, ma il rischio di deludere i puristi è alto, soprattutto se il modello si discosterà troppo dall’estetica squadrata e muscolosa della Lancia Delta HF originale. Gli appassionati si aspettano una vettura che non sia solo un’operazione di marketing, ma che riesca a incarnare lo spirito sportivo del passato, magari con un look rétro e soluzioni tecniche avanzate, come sospensioni ottimizzate e un differenziale a slittamento limitato. Tuttavia, il progetto è ancora in fase embrionale, e solo con l’avvicinarsi del debutto, previsto non prima del 2027, emergeranno dettagli più concreti. Fino ad allora, la curiosità per la nuova Delta HF Integrale continuerà a crescere, accompagnata da un misto di speranza e scetticismo.