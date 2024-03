Nuova Hyundai i30: più tecnologia e sicurezza

Hyundai mostra con un determinato orgoglio la propria gamma “i”, che abbraccia una rinnovata Hyundai i30. La berlina compatta negli ultimi anni ha fatto brillare il marchio sudcoreano nel mercato, grazie a uno stile sobrio e armonico, oltre che per contenuti tecnici e tecnologici decisamente rilevanti. La nuova versione tiene alta l’asticella della qualità, continuando il percorso intrapreso dalla progenitrice, aggiungendoci un tocco in più di sicurezza, solidità e connettività. Tutte caratteristiche imprescindibili per risaltare in un segmento competitivo e agguerrito come quello della i30.

HYUNDAI i30: ESTETICA RINNOVATA

Al grande pubblico la Hyundai i30 piace fin dal debutto, perché le sue linee eleganti, sobrie e decise hanno trovato terreno fertile anche in Europa, un palcoscenico complesso e variegato, nel quale imporsi non è mai di semplice riuscita. Con la rinnovata versione si intuisce uno schema simile a quello del passato, ma alcuni dettagli sono stati rivisti:

griglia del radiatore;

del radiatore; paraurti anteriore e alloggiamenti dei fendinebbia ridisegnati ;

anteriore alloggiamenti dei ; nuovo paraurti posteriore con un inserto che amplifica la larghezza e la presenza su strada ;

con un inserto che amplifica la larghezza e la presenza su strada fanali anteriori e posteriori a LED di serie, con taglio a forma di “V”.

Anche nell’abitacolo sono stati apportati dei cambiamenti, necessari per offrire alla platea un prodotto fresco e gustoso. Questo rinnovamento si innesca da una plancia sulla quale è stata applicata una vernice speciale per che la rende più liscia e piacevole al tatto, mentre il tunnel centrale è stato verniciato in nero lucido.

Gli interni neri sono abbinati a quattro diversi rivestimenti dei sedili:

sola stoffa;

stoffa e pelle;

sola pelle;

tessuto con effetto scamosciato e pelle.

Nella configurazione a cinque porte, la nuova Hyundai i30 sarà declinabile anche nell’allestimento N Line (presente anche sulla i20), contraddistinto da dettagli estetici sportivi, legati al mondo del motorsport che Hyundai cavalca in prima fila. In questo caso compaiono audaci maglie della griglia anteriore e una trama a linee orizzontali rosse che decora gli interni in pelle e tessuto scamosciato. Inoltre, stati aggiunti dettagli metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti anteriore, al pari di quelli delle minigonne.

HYUNDAI i30: SICUREZZA COME PAROLA D’ORDINE

La nuova Hyundai i30 vuole imporsi sulla scena globale anche grazie alla sua sicurezza. La tecnologia riveste un ruolo cardine nell’assicurare un solidità in ogni frangente. La compatta sudcoreana presenta di serie dispositivi della Hyundai Smart Sense, come:

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che aiuta a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé;

(FCA), che aiuta a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé; Lane Following Assist (LFA), che mantiene il veicolo sulla corsia di marcia,

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), che avverte il conducente con avvisi acustici e visivi quando il veicolo supera il limite di velocità,

(ISLA), che avverte il conducente con avvisi acustici e visivi quando il veicolo supera il limite di velocità, Rear Occupant Alert (ROA) che segnala, quando il conducente sta per uscire, di controllare i sedili posteriori per far sì che nulla venga dimenticato in auto.

In aggiunta, i clienti possono integrare il sistema FCA con il Junction Turning, per dotare la vettura di un altro livello di sicurezza nelle svolte a sinistra agli incroci. Sempre come optional c’è anche l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5, che conserva la distanza del veicolo da quello che precede, regola in modo automatico la velocità a seconda del limite stradale, diminuendola in caso di curve, e mantiene il veicolo nella corsia di marcia. Ovviamente, su questa vettura manca l’Active Air Skirt, presente sulla gamma elettrica.

HYUNDAI i30: ARRIVO IN ITALIA

La nuova Hyundai i30 sbarcherà in Italia nel terzo secondo trimestre del 2024, anche in versione station wagon. Sarà possibile ordinarla con 12 colorazioni esterne differenti, delle quali sette sono totalmente inedite:

Abyss Black Pearl;

Ecotronic Grey Pearl;

Ultimate Red Metallic;

Jupiter Orange Metallic;

Meta Blue Pearl;

Cypress Green Pearl;

Sailing Blue Pearl;

Alle quali si sommano le nuove: