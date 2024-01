Hyundai Active Air Skirt: come funziona lo spoiler anti turbolenze

Hyundai e Kia hanno presentato la tecnologia “Active Air Skirt” (AAS), progettata per ridurre la resistenza aerodinamica delle auto elettriche durante la guida ad alta velocità. Il sistema gestisce il flusso d’aria sotto il paraurti anteriore e controlla la turbolenza dell’aria intorno alle ruote, contribuendo a migliorare l’autonomia dei veicoli elettrici. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio come funziona lo spoiler Hyundai Active Air Skirt.

COME FUNZIONA L’ACTIVE AIR SKIRT HYUNDAI

L’AAS Hyundai è installato tra il paraurti anteriore e le ruote e rimane inattivo durante la guida a basse velocità. E’ sviluppato per l’attivazione solo quando la velocità supera gli 80 km/h. A partire da questo momento la resistenza aerodinamica diventa più significativa e influenza maggiormente il coefficiente aerodinamico e quindi i consumi energetici. In questo approfondimento parliamo della resistenza al rotolamento degli pneumatici.

Il dispositivo rientra nel paraurti quando la velocità scende sotto i 70 km/h, evitando attivazioni/disattivazioni frequenti, ma anche possibili danneggiamenti dovuti a dossi e buche molto frequenti nella guida a bassa velocità. Inoltre, Hyundai spiega che il profilo inferiore è realizzato in gomma per resistere all’urto di eventuali piccoli oggetti volanti (ad esempio i sassi sparati da altri veicoli) e contribuire al miglioramento del Cx anche oltre i 200 km/h, sulle strade dove è consentito dalla legge.

I RISULTATI DEI TEST HYUNDAI CON L’ACTIVE AIR SKIRT

Specifico per la piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, l’Active Air Skirt agisce sulle sezioni frontali degli pneumatici. Mentre per l’ottimizzazione dell’efficienza aerodinamica del frontale Hyundai afferma che il fondo piatto della piattaforma offre già notevoli benefici. Questo approccio migliora le prestazioni aerodinamiche, aumenta la deportanza del veicolo e contribuisce a una maggiore trazione e stabilità ad alta velocità.

Durante i test Hyundai del sistema AAS su una Genesis GV60, è stata rilevata una riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) dello 0,008 con un miglioramento della resistenza del 2,8%. Il tutto si traduce – secondo Hyundai – in un potenziale aumento dell’autonomia di circa 6 km. Non è ancora confermata la sua produzione in serie sui prossimi modelli, che sarà valutata dopo ulteriori test di durata e prestazioni. “Questa tecnologia dovrebbe avere un impatto maggiore su modelli come i SUV, dove è più difficile migliorare le prestazioni aerodinamiche”, ha dichiarato Sun Hyung Cho, Vice President and Head of Mobility Body Development Group di Hyundai Motor Group.

L’EFFICENZA AERODINAMICA DELLA HYUNDAI IONIQ 6

L’AAS Hyundai si unisce a una serie di tecnologie avanzate già adottate sui modelli Hyundai e Kia per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare le performance dei veicoli elettrici. Ad esempio, spoiler posteriori integrati, deflettori attivi, tende d’aria sulle ruote e riduttori dello spazio tra ruota e passaruota. Anche grazie a queste soluzioni, per esempio, Hyundai IONIQ 6, ha raggiunto un Cx di 0,21, tra i più bassi per le auto di serie.