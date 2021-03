Nuova Dacia Sandero 2021: lo smartphone diventa display

Gli interni Dacia Sandero 2021 più essenziali ma anche intelligenti: cos’è e come funziona il Dacia Media Control

La nuova Dacia Sandero 2021 conferma una delle principali doti per cui gli automobilisti continuano a scegliere il brand del gruppo Renault: l’essenzialità. Questo non vuol dire che gli interni Dacia Sandero 2021 sono meno hitech di altri modelli, ma sicuramente saranno tra i più “smart”. Una della novità più curiose infatti è il Dacia Media Control: lo smartphone diventa il display del sistema infotainment dell’auto. Sarà la soluzione più efficace alle distrazioni e all’uso del cellulare alla guida?

NUOVA DACIA SANDERO 2021: COS’È IL MEDIA CONTROL?

Navigazione, radio, musica, telefono e accesso alle informazioni del veicolo: tutte le funzioni essenziali della nuova Dacia Sandero 2021 saranno attivabili con i comandi vocali dello smartphone. Il Media Control, sfrutta lo smartphone come centrale multimediale (da capire se saranno necessari smartphone più performanti o la connettività sarà fluida e senza intoppi con tutti i modelli). Grazie all’applicazione personalizzabile, spiega Dacia, il sistema si adatta alle esigenze di ogni conducente e si collega anche al computer di bordo del veicolo. Poi, quando si scende dall’auto, si rimuove il cellulare e l’alloggiamento scompare nel cruscotto.

LA NUOVA DACIA SANDERO 2021 PIU’ ESSENZIALE MA SMART

Una soluzione che con la Nuova Dacia Sandero 2021 potrebbe risolvere anche il rischio di dimenticare lo smartphone in auto, visto che è là davanti agli occhi del guidatore. Ma non solo, “Media Control è un sistema multimediale completo”, spiega Nicolas Legros, Direttore Operational Cross Car Line Dacia. “Comprende una radio, due altoparlanti, una porta USB, connettività Bluetooth, comandi al volante e una docking station per smartphone integrata nel cruscotto”. Dacia afferma che questa caratteristica è stata una delle condizioni di sviluppo del progetto fin dalle prime fasi; una docking station totalmente integrata nel design e nella strumentazione della nuova Dacia Sandero 2021.

COME LO SMARTPHONE DIVENTA DISPLAY SULLA NUOVA DACIA SANDERO

Quando il conducente sale a bordo, inserisce lo smartphone nell’alloggiamento (che è universale e si adatta a tutti gli smartphone) al centro del cruscotto. Non si può considerare solo un semplice supporto poiché in posizione rialzata e orientato verso il conducente per facilitare la lettura di informazioni e limitare le distrazioni dalla guida. Per usare Media Control è necessario scaricare sullo smartphone l’applicazione Dacia Media Control e, con la connessione Bluetooth, il cellulare diventa un’estensione della plancia, sostituendo il display dell’infotainment. Ma soprattutto lontano da ogni tentazione di tenerlo tra le mani alla guida, si spera.